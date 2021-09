Sex Education Saison 3: Prêt à sortir des émissions

Critique : Éducation sexuelle Saison 3

L’éducation sexuelle a beaucoup grandi depuis ses débuts en 2019. Créée par Laurie Nunn, la série Netflix a commencé comme une comédie grinçante, spécialisée dans Otis (Asa Butterfield) socialement maladroit qui dirige une clinique sexuelle souterraine avec le dur à cuire résident de son école secondaire. , Maeve (Emma Mackey). Au cours de ses deux premières saisons, Sex Education a tourné autour de la relation de volonté d’Otis et Maeve, car la série a régulièrement introduit de nouveaux personnages.

Alors que les personnages de la saison 2 comme le petit ami d’Eric (Ncuti Gatwa), Rahim (Sami Outalbali) ou la petite amie d’Otis à l’époque, Ola (Patricia Allison) ont apporté une profondeur supplémentaire, ils se sont toujours sentis liés aux voyages d’Otis et de Maeve. La saison 3, cependant, a mûri au-delà de l’auto-obsession d’Otis et de l’autodestruction de Maeve pour se spécialiser dans sa distribution d’ensemble. La saison 3 de Sex Education est devenue un drame amusant mais tendre pour jeunes adultes qui explore avec respect l’identité, la sexualité et la positivité sexuelle.

La saison 3 s’ouvre avec la révélation surprenante qu’Otis et donc la très populaire Ruby (Patricia Allison) ont des relations sexuelles occasionnelles. Bien que les choses semblent bien aller, bien sûr, Otis essaie de transformer leur relation en quelque chose qu’elle n’est pas, ce qui aboutit finalement à des conversations tragiques.

Dans le passé, Ruby d’Allison était principalement régulée pour un rôle de type Mean Girls, c’est donc un départ bienvenu pour elle de faire preuve de vulnérabilité, de douleur et de courage. Alors que ses yeux roulés et ses cheveux retournés étaient toujours charmants, sa performance en tant qu’individu endurci mais profondément romantique est si authentique qu’elle évoquera des souvenirs d’amis de conférence téléphonique au lycée à propos de problèmes relationnels.

Et, dans le monde de l’éducation sexuelle, une conférence à trois ne semble pas si rétro. presque comme les saisons précédentes, Sex Education évite habilement de mettre les médias sociaux entre les mains de ces adolescents toujours incertains.

Sex Education Saison 3: Prêt à sortir des émissions

Bien que, oui, les textos et donc Internet existent, cela ressemble plus à une zone et à une époque des premières années 2000, lorsque les écrasements pré-TikTok ou Twitter, et des sentiments plus profonds, étaient relégués à passer des notes à l’école et à étudier de manière obsessionnelle tout une phrase pour des indices de sens. Nunn le sait et utilise chaque opportunité à son avantage tout au long de la série.

Le moment le plus tendre de cette approche émerge peut-être lorsqu’Eric et Adam (Connor Swindells) prévoient de se rouler dans le foin pour la première fois. un problème de communication vraiment approprié à l’adolescence s’ensuit lorsqu’Eric suppose qu’Adam ne veut pas avoir de relations sexuelles avec lui, alors qu’en réalité, Adam n’a pas les compétences pour inviter le sexe qu’il veut.

Sex Education sait que même s’il s’agit d’une comédie, elle ne manque jamais une occasion de discuter de manière significative de la sexualité. Il aborde chaque situation comme si un adolescent pouvait la regarder et l’utiliser comme une introduction à des sujets sexuels. Regarder Adam de Swindells trébucher pour chercher les mots appropriés pour inviter ce dont il a besoin est incroyablement important car cela reconnaît à quel point cela est souvent vulnérable à tout âge, mais surtout aux adolescents.

Une recherche sur Google aurait détruit la sincérité et le bel atterrissage de Swindells.

Sans dévoiler où se trouvent Adam ou Eric, Sex Education Season 3 met en lumière leur relation d’une manière nouvelle et importante : plus précisément, le public regarde les 2 s’interroger sur leur confort avec leur sexualité et la façon dont elle interfère ou renforce leur mode de vie. Comment est-il sorti ? La tension centrale en question est au cœur de la relation d’Eric et Adam, ce qui rend leur arc romantique déchirant.

Cependant, l’humour joyeux et le fard à paupières doré de Gatwa sont toujours au premier plan cette saison et peuvent élever même les moments les plus tristes et potentiellement à une note en quelque chose de nuancé. Il agit comme un baume à tout ou partie des drames romantiques pour adolescents de la série pour garder les tripes de la série.

Notamment, la troisième saison de Sex Education a présenté Cal (Dua Saleh) en tant qu’étudiant non binaire au lycée de Moordale qui se lie d’amitié avec le préfet Jackson (Kedar Williams-Stirling). Bien que les 2 discutent ouvertement de l’identité non binaire de Cal d’une manière rafraîchissante, Cal reste un personnage secondaire. Il est souvent difficile pour une émission d’introduire un caractère non binaire, car cela les écrit souvent dans un bord où ils doivent assumer la charge d’expliquer l’identité.

Bien que Sex Education ne soit pas différent, il gère avec respect l’arc de Cal et les laisse dans un endroit où ils pourraient vraiment briller au cours de la quatrième saison.

Comme toujours, le Dr Jean Milburn de Gillian Anderson est la perfection. La saison 3 jette plus de lumière sur son point de vue sur la maternité, l’indépendance et ses peurs. Si Eric est le cœur de la série, Jean est l’architecte derrière le parcours émotionnel de chacun. Il devient plus clair cette saison que, bien qu’elle ne soit pas au bord d’Otis, son impact sur lui a guéri toute une communauté.

L’adversaire de Jean, la nouvelle directrice de Moordale, Hope Haddon (Jemima Kirke), ne relève pas le défi. L’espoir est principalement utilisé parce que l’école oppressive force à évincer toute discussion sur le sexe et les identités de genre. Bien que la série essaie de lui offrir une vue en couches, ce serait mieux si elle cimentait son statut de méchant.

Comme la distribution d’ensemble de Sex Education a ajouté des couches, il devient facile de se demander à quoi ressemblerait la série sans Otis et Maeve. Il existe déjà de nombreuses relations complexes et des cœurs sur la table qui rivalisent avec Degrassi. Et, comme le taquine la fin de la saison 3, c’est peut-être juste la direction dans laquelle la série est prête à voyager.

