Sex Education saison 3 a été une histoire de rêve depuis si longtemps.

L’écart entre les saisons 1 et 2 n’était que d’un an, une intention que Sex Education saison 3 était probablement due en janvier dernier. quand la situation est en réalité, comme pour tout, la série Netflix a été entravée par la pandémie en cours – mais la production se poursuit maintenant.

Continuez à vous accrocher à Sex Education saison 3, il existe une bonne quantité de connaissances à digérer, à calculer les annonces de casting, les photos des coulisses et des explications sur ce que nous pouvons faire, comme l’a révélé Asa Butterfield, qui joue Otis. Voici un autre point de l’angle que nous connaissons jusqu’à présent sur la saison 3 de Sex Education, y compris nos meilleures estimations à quel moment nous pouvons nous attendre à une bande-annonce et à une date de sortie.

Sex Education saison 3: Date de sortie

La création pour la saison 3 de l’éducation sexuelle commence en septembre 2020 (reportée d’avril en raison de, vous l’avez choisi, coronavirus),

mais malheureusement, notre point de vue sur nous n’avons pas encore de vraie date de sortie.

Cependant, nous avons fait quelques considérations pour essayer de déterminer quand nous nous balançons pour être en mesure de l’anticiper.

Netflix pense également que Sex Education a été renouvelé pour la saison 2 le 1er février 2019 et que la saison a été créée le 17 janvier 2020. L’annonce de la saison 3 a également eu lieu en février 2020, une date de sortie en janvier 2021 n’est pas le les cartes car le tournage a été retardé cette fois-ci.

Si nous prenons en compte cet échec de cinq mois, nous envisageons potentiellement la saison 3 de l’éducation sexuelle en juin 2021.

Quant au moment où nous pouvons nous attendre à le savoir (si nos prévisions sont en bonne voie), la version La date de la saison 2 a été annoncée environ 2 mois avant sa diffusion ou sa publication, alors faites bien attention en avril 2021.

Sex Education saison 3 casting

Il n’y a pas encore de liste de rapports exhaustive, mais une prise rédactionnelle de l’un des sujets qui nous passionne le plus en 2021.

