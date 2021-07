Sex Education Saison 3: Date de sortie, distribution, intrigue et toutes les mises à jour majeures

– Publicité –



La saison 3 de Sex Education est sortie. Les fans n’arrivent pas à rester calmes. Sex Education, le drame populaire pour adolescents, fait le buzz. Nous sommes ravis de visiter à nouveau Moordale au cours de l’année à venir. Ressentez-vous la même excitation ? Découvrons tout ce que vous devez savoir sur Sex Education Saison 3

Y a-t-il une date de sortie pour la saison 3 de Sex Education ?

Oui enfin! La saison 3 a commencé à tourner l’année dernière après un retard pandémique. La saison sortira sur Netflix en septembre 2021.

Y a-t-il une remorque ?

Mais ce n’est pas encore le cas. La date de sortie est dans deux mois, alors assurez-vous de garder les yeux ouverts. Netflix a partagé quelques premières images de la nouvelle série, que vous pouvez voir dans cet article.

Mises à jour de la saison 3

La saison 3 de Sex Education était censée choquer ses téléspectateurs en février 2020. Mais, malheureusement, la pandémie a conquis le monde et tout a été perturbé.

Mais, en septembre 2020, les acteurs et l’équipe se sont séparés pour permettre le tournage de la série. Un membre de l’équipe a déclaré que la série était terminée en mars 2021. Vous pourrez désormais regarder le prochain volet de la série au cours des prochains mois.

Le succès de la série réside dans son casting. Il a bien démarré avec sa première saison, ce qui lui a valu beaucoup de respect. La deuxième saison a trouvé sa place dans le monde. C’est ce qui a inspiré la saison suivante.

Qui sont les nouveaux et anciens membres de la distribution de la saison 3 de Sex Education ?

Jason Isaacs jouera Peter Groff. Peter Groff est le frère aîné d’Alistair Petrie « plus réussi, mais pas très modeste ». Dua Salesh, un musicien, jouera Cal, un étudiant non binaire nouveau à Moordale High. Indra Ove rejoint également la série en tant qu’Anna, la mère adoptive de Maeve. Anna était la demi-soeur d’Elsie et a été prise en charge par les services de protection de l’enfance la saison dernière.

Pour terminer, Filles La star Jemima Kecke incarnera Hope, le nouveau directeur de Moordale, qui est déterminé à améliorer ses résultats scolaires.

Tous vos favoris seront également de retour, y compris Otis (Asa Butterfield), Eric, Ncuti Gatwa, Adam (Connor Swindells), Jean (« Gillian Anderson »), Aimee [Aimee Lou Wood], et Jackson (Kedar Wilkins-Stirling).

