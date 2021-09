Sex Education Saison 3: Date de sortie, distribution, intrigue et toutes les mises à jour ici

– Publicité –



Éducation sexuelle La saison 3 sera sur Netflix très bientôt. La bande-annonce est similaire à une publicité de Moordale High. Asa Butterfield a joué Otis Milburn (une comédie dramatique britannique) qui manque d’assurance et lutte avec le métier de sa mère. Asa a également été présenté dans la série. L’émission a été renouvelée pour sa troisième saison et les fans sont impatients de suivre les progrès d’Otis et de ses camarades de classe.

Il y a beaucoup de choses passionnantes que vous pouvez attendre de Éducation sexuelle Saison 3, nous avons donc compilé tous les détails de l’intrigue, les informations sur le casting, les photos officielles et la date de sortie de Netflix. Nous savons tout sur Éducation sexuelle Saison 3 pour l’instant.

Quand sortira la saison 3 de Sex Education ?

Les huit épisodes de la troisième saison d’Éducation sont disponibles en streaming sur Netflix à partir du 17 septembre. Bien que le calendrier de production de l’émission ait été bouleversé par la pandémie, la distribution nous a tenus au courant de leur Instagram officiel pendant le confinement. Le tournage a commencé au Royaume-Uni en septembre 2013.

Casting de la saison 3 de Sex Education : qui reviendra et qui sont les nouveaux venus ?

Pour continuer depuis la saison dernière, éducation sexuelle La saison 3 verra de nombreux visages familiers revenir. Butterfield, en tant que mère sexothérapeute d’Otis, sera de retour, tout comme Gillian Anderson. Ncuti Galtwa incarnera Eric, le meilleur ami d’Otis, Emma Mackey incarnera Maeve et Connor Swindells incarnera Adam. Aimée Lou Wood joue Aimée. Kedar Williams Stirling joue Jackson. Tany Reynolds joue Lily. Patricia Allison est Ola. Alistair Petrie reprendra le rôle de M. Groff (le père d’Adam et ancien directeur) dans la saison 3.

Il y a deux nouveaux membres de la distribution : Jemima (Girls) Kirke jouera Hope en tant que directrice de Hope. Jason Isaacs, mieux connu pour ses rôles dans Star Trek : Discovery et Harry Potter, incarnera Peter Groff dans le rôle du frère aîné de Groff. Cal est l’étudiant non binaire joué par Dua Sellah, un musicien.

Que va-t-il se passer dans la saison 3 de Sex Education ?

La saison 3 comportera un saut dans le temps. La saison sautera l’été et commencera avec la prochaine année scolaire. Otis a eu des relations sexuelles occasionnelles, Eric a commencé une relation et Maeve était occupée avec elle. Maeve vit maintenant avec Isaac. Otis n’a pas dit à Maeve qu’il avait supprimé la messagerie vocale d’Otis. Otis n’est pas non plus resté en contact. Jean est très, très enceinte. Jakob n’a pas encore entendu.

Les enfants arrivent également dans un nouveau Moordale, où des journalistes ont été postés à l’extérieur de l’école nouvellement surnommée. Hope Haddon, une ancienne élève et très performante, est désormais la directrice de l’école. Il veut lui redonner son lustre d’antan. Cela signifie que l’école doit être débarrassée de toute trace de sexy, d’individualité et de plaisir. Des photos officielles montrent les enfants dans leurs nouveaux uniformes scolaires.

Les acteurs et l’équipe n’ont pas révélé beaucoup d’informations sur la nouvelle série, mais il est clair que le tournage s’est déroulé sans effort malgré la pandémie. Asa Butterfield a déclaré que l’une des raisons pour lesquelles la série a connu un tel succès est que tout le monde s’aime. En tant qu’acteurs, être capable d’expérimenter avec les mots et de faire des bêtises est ce qui rend les moments magiques possibles. Cette liberté vous permet de vous exprimer et de ne pas être lié par un script. C’est ce que je pense élève le spectacle.