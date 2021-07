Sex Education Saison 3: Date de sortie, distribution, intrigue et statut de renouvellement

– Publicité –



La saison 3 de Sex Education est sortie. Les fans n’arrivent pas à rester calmes. Sex Education, le drame populaire pour adolescents, fait le buzz. Nous sommes ravis de visiter à nouveau Moordale au cours de l’année à venir. Ressentez-vous la même excitation ? Découvrons tout ce que vous devez savoir sur Sex Education Saison 3

Statut de renouvellement de l’éducation sexuelle Saison 3

Netflix a renouvelé son éducation sexuelle il y a quelque temps. Alistair Petrie, principal Groff, a annoncé dans une vidéo YouTube. Cette vidéo a été publiée en février 2020. Cependant, la pandémie du virus COVID-19 a également eu un impact énorme sur la franchise Sex Education. Cela a été retardé pendant un certain temps, mais la production a maintenant repris et nous pourrons bientôt voir la nouvelle saison.

Date de sortie de la saison 3 de Sex Education

Netflix lancera la saison 3 de Sex Education en septembre 2021. Le streamer a annoncé la date et a également partagé les images officielles de la nouvelle saison. Ils révèlent également le nouvel uniforme du lycée Moordale, avec Otis, Eric (Ncuti Gatta), Maeve et le reste de la distribution en blazers. Vous pouvez également voir Jemima, l’acteur de la fille, en tant que nouveau directeur. Les uniformes semblent apporter beaucoup plus de changements dans les couloirs de l’école si ces nouveaux uniformes prouvent quoi que ce soit.

On prend tous le bus car Sex Education S3 est en streaming le 17 septembre ! pic.twitter.com/NPwsmkJXFl – Netflix Royaume-Uni et Irlande (@NetflixUK) 24 juin 2021

Bonne nouvelle : de nombreux visages familiers sont revenus pour poursuivre le travail effectué à la fin de la saison 2. Asa Butterfield est de retour en tant qu’Otis. Jean Anderson, son sexologue, sera de retour. Ncuti Galtwa revient à Moordale en tant que meilleur ami d’Otis, Eric. Emma Mackey joue Maeve. Kedar Williams Stirling joue Jackson. Tanya Reynolds joue Lily. Tanya Reynolds est Tanya Reynolds. Alistair Petrie revient en tant que père d’Adam. Il était également l’ancien directeur de Moordale, M. Groff.

Il y a aussi de nouveaux visages dans ce casting. Jemima Kirke est la fille actrice. Dua Salesh est Cal le musicien. Jason Isaacs (de Star Trek : Discovery et Harry Potter) incarnera Peter Groff dans le rôle du frère aîné de M. Groff.

Casting de la saison 3 de l’éducation sexuelle

La saison 3 de Sex Education voit tous les personnages principaux revenir. Otis (Maeve), Eric, Adam, Eric et Jean seront tous de retour pour Sex Education saison 3. Ruby, Olivia (et Jackson), ainsi que Jackson et Jackson, seront de retour pour Sex Education Saison 3. Quelques nouveautés les membres ont également rejoint la troisième saison. Moordale a une nouvelle directrice, Jemima Kirke. Jason Isaacs jouera le rôle de Peter Groff. Cal sera le nouvel élève rebelle de l’école. Dua Saleh est le modèle de rôle de Sex Education Saison 3.

Synopsis de la saison 3 de l’éducation sexuelle

Sex Education La saison 3 ne reprendra pas de la saison 2. La saison 2 s’est terminée avec Otis confrontant Maeve via une messagerie vocale. Isaac l’avait supprimé. La saison 3 ne reprendra pas là où la saison 2 s’est arrêtée. Très probablement, la saison 3 sera un time-lapse. La personnalité d’Otis a radicalement changé. Il est beaucoup plus charismatique et aime le sexe occasionnel. Mais il est toujours maladroit. Asa Butterfield (Otis), qui a tweeté en janvier que les gens n’étaient pas prêts pour la saison 3.

– Publicité –