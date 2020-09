Sex Education Saison 3: Date de sortie, distribution, intrigue et connaître toutes les mises à jour

Sex Education est l’un des meilleurs drames britanniques pour adolescents, sorti par Netflix en 2019. Après sa première saison, il a gagné plus de 40 millions de téléspectateurs, ce qui en fait le sujet de conversation de la ville. Certains pensaient que c’était une série «très nécessaire» pour la société puisqu’elle brisait le tabou vital sur la sexualité des adolescents. Il a été réalisé par Laurie Nunn, cette célébrité de comédie dramatique Asa Butterfield et Emma Mackey à la suite de rôles principaux. La première région de la franchise est sortie le 11 janvier 2019 et se composait de huit épisodes au total. Depuis sa sortie, Sex Education a été nominé pour de nombreux prix distingués et a obtenu un score IMDb de 8,3.

L’histoire tourne autour d’Otis, un lycéen asocial, qui n’a aucune expertise en matière d’amour, même si étonnamment, s’avère être un mentor fantastique dans cette région. Compte tenu de son flair, il a choisi de faire équipe avec sa camarade de classe Maeve et d’ouvrir sa propre clinique de thérapie sexuelle pour aider leurs camarades de classe à faire face à leurs difficultés. Ce qui suit plus tard est une série d’occasions heureuses-tristes, remplies d’humour et de perspicacité dans le même moment.

Quand la suite sort-elle?

Sex Education a créé les deux premières parties de la franchise en janvier 2019 et 2020. Par conséquent, nous pouvons estimer la sortie de la prochaine partie en janvier 2021. En revanche, les dates ne sont pas encore confirmées, et il pourrait y avoir un changement dans les dates estimées en raison de la situation actuelle du COVID-19 dans le monde. De nombreuses productions sont en jeu et Sex Education Season 3 pourrait en faire partie.

Sex Education Saison 3 Cast

Le casting de la saison 3 de l’éducation sexuelle n’a pas été confirmé. Dans tous les cas, nous pouvons parier de l’argent sur le prochain retour:

Asa Butterfield comme Otis

Gillian Anderson comme Jean

Emma Mackey comme Maeve

Ncuti Gatwa comme Eric

Patricia Allison comme Ola

Connor Swindells comme Adam

Aimee Lou Wood comme Aimee

Tanya Reynolds comme Lily

Simone Ashley comme Olivia

Chanel Kular comme Anwar

Mimi Keene comme Ruby

Chris Jenks comme Steve

Alistair Petrie comme directeur Groff

Storyleaks attendus

La saison 3 de l’éducation sexuelle commencera après la fête d’anniversaire de l’habitation avec Otis et Meow. Otis arrête d’accepter que Meow n’a pas besoin de se soucier de quoi que ce soit, à cause de ce qui s’est passé lors de la fête de l’habitation. Nous sommes donc confiants qu’Otis ose demander à Meow. Nous nous assoyons également pour la blessure de l’attaque d’Amy pour lui fournir quelques tâches dans les histoires de la saison trois.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂