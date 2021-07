Sex Education Saison 3: Date de sortie, distribution, bande-annonce et toutes les mises à jour

– Publicité –



Il est presque temps de rendre visite à Otis (Eric), Maeve et le reste du Moordale Secondary Gang de l’émission de comédie pour adolescents à succès de Netflix Éducation sexuelle. Le spectacle a été confirmé par le directeur Groff (Alistair Petrie), plus tôt cette année.

Vous pouvez lire le reste de cet article pour en savoir plus sur le casting, la sortie, les détails de l’intrigue et d’autres nouvelles de la saison 3.

Date de sortie de la saison 3 de Sex Education : quand arrive-t-elle sur Netflix ?

a confirmé le date de sortie de la troisième saison de Sex Education C’est 17 septembre 2021 Les huit épisodes ont été ajoutés à Netflix.

Les saisons 1 et 2 ont été créées sur la plate-forme en janvier 2019, 2020 et 2019. Cependant, en raison de l’année difficile que nous avons tous traversée, la troisième série a commencé à tourner plus tard que prévu initialement.

Netflix a annoncé que la saison trois, Sex Education, était maintenant en production le 9 septembre 2020. Une capture d’écran d’un script avec des cœurs et des emojis aubergines a été partagée par Netflix.

Il était particulièrement important de commencer dès que possible car le spectacle dépend du tournage pendant les longues journées d’été, ce qui contribue à donner Sex Education son esthétique à l’américaine.

Casting de la saison 3 de Sex Education : qui est là-dedans ?

Les visages familiers suivants ont tous été vus dans la vidéo d’annonce de la troisième saison. Nous nous attendions pleinement à cela étant donné leur rôle essentiel dans la série.

Otis. Eric (Ncuti Gatwa), Jean. Maëva. Aimée. Aimée. Lou Wood. Adam. Jackson. Kedar Williams-Stirling. Ola. Patricia Allison. Lis. le directeur Groff.

Nous pouvons également nous attendre à voir Olivia et Ruby (Simone Ashley), qui a depuis été choisie dans Bridgerton Saison 2), Anwar (Chaneil Kular) et Anwar – alias The Untouchables – tous de retour.

Le petit ami d’Aimee, Steve, est Chris Jenks ; Miss Sands est Rakhee Thakrar ; M. Hendricks est Jim Howick; le père d’Ola, Jakob (MikaelPersbrandt); la maman d’Adam Maureen, Adam (Samantha Spiro); les mamans de Jackson, Sofia Waddingham (Hannah Waddingham); Roz (Sharon Duncan–Brewster); et le père d’Otis, Remi (James Purefoy), peut-être Otis Purefoy).

La saison deux a ajouté trois nouveaux membres de la distribution: Rahim (Sami Outalbali), Viv super intelligent (« Chinenye Ezeudu ») et le voisin de Maeve Isaac (George Robinson).

La saison trois aura également quelques nouveaux ajouts.

Star Trek: Discovery’s Jason Isaiahs a été choisi pour incarner Peter Groff. Groff est le frère aîné et le plus prospère de Groff. Nous savons également que le père d’Adam était avec lui lors de sa séparation d’avec Maureen.

La star des filles Jemima Kirke jouera la nouvelle directrice de l’école « Hope » après que M. Groff a été expulsé.

Elle était elle-même une étudiante de Moordale et a de grands projets pour restaurer l’établissement à son ancienne gloire.

Et enfin, Dua Saleh, un auteur-compositeur et artiste d’enregistrement non conforme au genre, jouera Cal, un étudiant non binaire qui est en désaccord avec la directrice Hope.

Cependant, il reste à déterminer si Anne Marie Duff reviendra auprès de la mère de Maeve, Erin. Ils se sont séparés en mauvais termes. Le frère de Maeve, Sean Bluemel (Edward Bluemel), était là dans la première saison. On ne l’a plus revu depuis. Pourrait-il apparaître ?

Bluemel a dit : Je dois attendre et voir. C’est quelque chose dont les gens ont parlé. Je pense que cela a du sens, sur la base des réactions de ceux qui ont regardé l’émission.