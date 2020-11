Sex Education Saison 3: Contenu important et histoire réelle !!

Exactement lorsque les passionnés du nouvel an Sex Educations sont annulés, il a affirmé que la prochaine saison serait diffusée sous peu. Cela ne devrait pas être une surprise pour le public puisque cette célèbre émission figurait dans le top 10 des séries Netflix tout autour. La notion exceptionnelle de nous montre quelque chose qui rend cet affichage digne. La saison initiale a été prise d’assaut en 2029, elle a obtenu une immense renommée et un amour peu de temps après. Que devriez-vous envisager de faire?

Dernièrement, le directeur Groff (Alistair Petrie) a déclaré via un film sur Netflix confirmant le lancement de la troisième saison l’année prochaine. Il a dit à l’espion électronique que le tout premier épisode de l’année prochaine est très heureux ». Avec tout ce qu’il a vu jusqu’ici. Cette déclaration a rendu les fans très excités et heureux exactement au même moment. Les téléspectateurs ne résistent pas à attendre patiemment mais observent la prochaine saison qui sera diffusée sous peu.

L’éducation sexuelle est une célèbre série Netflix pour adolescents britanniques. Le récit de ce spectacle est ce qui le rend tellement différent des autres. Il s’agit d’un garçon Otis qui n’a pas beaucoup souffert dans la section amour. Sa mère est sexologue et progressivement mais sûrement il voit l’éducation sexuelle. Il tombe amoureux d’une mauvaise femme. Et tous les événements du spectacle guident Otis ainsi que le public sur le sexe.

Les deux saisons, les deux années un et deux ont été publiées en 2019 et 2020 respectivement. En plus de la saison, 3 doit être publié début 2021. Mais, à cause de cette pandémie de Covid 19, le tireur a été mis en pause pendant 4-5 semaines. En raison du lancement de cette prochaine saison va être reportée. Ce fut un moment vraiment triste pour les fans car leur favori sera reporté.

Mais le 9 septembre, Netflix UK a mis en ligne un bref clip dans lequel il avait été annoncé qu’ils allaient maintenant reprendre le tournage. C’était une vidéo assez longue qui clarifiait à quel point ils étaient heureux d’avoir finalement la possibilité de reprendre leur travail. Ils disent que le travail est complété par la distanciation sociale et les précautions, donc il n’y a rien à craindre. Ce clip a fait le bonheur des amoureux puisqu’ils attendaient la sortie de la prochaine période. Une confirmation est exactement ce dont ils avaient besoin hors prolongé.

Les deux fois précédentes ont été assez excitantes pour les fans. Chacune des figures Simone Ashley), Ruby (Mimi Keene) et Anwar (Chanel Kular), Steve (Chris Jenks), Miss Sands (Rakhee Thakrar), M. Hendricks (Jim Howick), Jakob (Mikael Persbrandt), la mère d’Adam Maureen (Samantha Spiro), les mamans de Jackson, Sofia (Hannah Waddingham) et Roz (Sharon Duncan-Brewster), et le père d’Otis, Remi (James Purefoy), seront la principale raison pour laquelle cette série suscitera autant de battage médiatique. Les fans leur apportent une immense renommée et un amour non seulement en tant que personnalité, mais aussi dans la vraie vie.

Néanmoins, la saison prochaine, nous allons probablement rendre visite à 3 nouvelles personnalités et nous sommes convaincus que les fans les apprécieront beaucoup aussi. Mais, aucune date de sortie confirmée n’est encore sortie. Mais on pouvait s’attendre à ce qu’il sorte au début de l’année prochaine.

