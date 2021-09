Sex Education : quand et à quelle heure débute la troisième saison

Septembre pourrait s’avérer être le mois le plus réussi de l’année pour le service de streaming Netflix, depuis les premières du tome 1 de La maison de papier 5 et la dernière saison de Lucifer la troisième tranche de Éducation sexuelle. Nous parlons de trois grandes productions qui ont un grand nombre de fans, comme la série pour adolescents qui arrivera avec de nouveaux épisodes. Voyez à quelle heure ils seront disponibles!

Il y a quelques jours, la première bande-annonce complète est arrivée, dans laquelle elle nous montre un peu ce que nous verrons dans les prochains chapitres, comme le changement de Otis, ce qui sera « plus audacieux », selon son interprète, Asa Butterfield. De plus, sa relation avec Maëva sera l’un des sujets principaux, ainsi que les modifications que subira l’Institut Moordale en raison de l’arrivée d’un réalisateur qui cherche à imposer de nouvelles règles.







« C’est une nouvelle année, Otis est sexuellement actif, la relation entre Eric et Adam est officielle et Jean est enceinte. Pendant ce temps, le nouveau directeur Hope essaie de faire de l’institut le pilier d’excellence qu’il était autrefois, Aimee découvre le féminisme, Jackson tombe amoureux et un message audio perdu sort. Préparez-vous pour les animaux compromis, les extraterrestres, les cupcakes à la vulve et plus encore de Madame Groff. « , lit son synopsis officiel.

Le casting principal sera composé de Asa Butterfield, Gillian Anderson, Emma Mackey, Ncuti Gatwa, Connor Swindells, Aimee-Lou Wood, Kedar Williams-Stirling, Chaneil Kular, Simone Ashley et Mimi Keene, entre autres. Les ajouts annoncés précédemment sont ceux de Jason Isaacs comme Peter Groff, Dua Saleh dans le rôle de Cal e Indra Ové dans le rôle d’Anna.

+ À la sortie de la troisième saison de Sex Education

Comme cela a été communiqué il y a quelque temps, et qu’il a été décidé de ne faire aucun changement, la troisième saison de Sex Education sera diffusée le 17 septembre. Au cas où vous voudriez voir leurs épisodes avant tout le monde, vous devriez vous lever tôt si vous êtes en Amérique latine. Ce sont leurs horaires !

+ À quelle heure débute la troisième saison de Sex Education

Mexique, Colombie, Pérou, Panama et Équateur : 02h00

Paraguay, Venezuela, Bolivie et Porto Rico : 03h00

Argentine, Chili, Brésil et Uruguay : 04h00