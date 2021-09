Sex Education : où la série a-t-elle été tournée ?

Éducation sexuelle C’est l’une des meilleures séries que Netflix a publiées ces dernières années. Et maintenant, après deux saisons super réussies, la troisième vient de sortir récemment, avec huit nouveaux épisodes. Déjà au cours de la dernière année, les étudiants de Moordale doivent faire face à un nouveau directeur qui essaie de faire de l’Institut un espace d’excellence académique.







Mais, au-delà des excellentes performances et de l’intrigue brillante qu’il a Éducation sexuelle Alors que vous plongez dans la sexualité des adolescents, il y a un autre point qui fait fureur. Ce sont les paysages idylliques dans lesquels se déroule la fiction et qui ont été très admirés lors de toutes les éditions. Sans aucun doute, le Royaume-Uni éblouit à nouveau avec ses décors dans une série Netflix.

Dans la fiction, les protagonistes vivent dans une ville appelée Moordale, mais la vérité est qu’elle n’existe pas en soi. Le lieu d’origine où la série a été tournée est la vallée de la rivière Wye, la cinquième plus longue du pays et qui se situe à la frontière entre l’Angleterre et le Pays de Galles.. Ce paradis perdu de la campagne anglaise mêle le vintage au courant.

Les lieux de tournage de Sex Education :

La maison d’Otis et Jean :

C’est l’un des bâtiments les plus beaux et les plus frappants de la série. De style nordique, elle est située dans les montagnes et offre une vue sur la rivière. Ce manoir est en fait un bed & breakfast appelé Le Chalet et tout le monde peut y passer une nuit. Même si les scènes à l’intérieur de la maison ont été filmées dans un studio, l’extérieur est exactement comme le montre la bande Netflix.

Le Chalet Il est situé à Simonds Yat, l’un des villages les plus touristiques de la vallée. Selon le site officiel de cet hôtel, un séjour d’au moins quatre nuits et cinq jours y coûte entre 748,75 euros, acompte compris.

Le chemin où Otis et Eric font du vélo :

Très proche de Le ChaletDans la ville de Tintern se trouve le vieux pont ferroviaire que les protagonistes traversent pour se rendre à l’institut Moordale.

Otis et Éric. Photo : (Netflix)



École secondaire Moordale :

En réalité, cette école proprement dite n’existe pas. C’est l’un des campus de l’Université de Galles du Sud, désaffecté depuis 2016. Ces installations abritaient plus de 4 000 étudiants sur les 12 hectares de terrain dont elle dispose. Bien qu’il soit maintenant prévu d’en faire une urbanisation de luxe, comme le dit la série dans l’un de ses nouveaux épisodes.

Le campus de l’Université de Galles du Sud. Photo : (El Confidentielle).



Quartier de Maeve :

C’est vraiment un parc à roulottes et la production Netflix n’a rien changé du tout. Le nom original de cet espace est Sterrett et il est situé à Symonds Yat.