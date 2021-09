Sex Education n’était pas la série Netflix la plus regardée la semaine dernière : les 3 plus choisies (20-26 septembre)

Netflix

La semaine numéro 38 de 2021 nous a laissé un nouveau Top 3 des séries les plus vues sur la plateforme dans le monde. La surprise : Sex Education n’a pas été la plus choisie.

Séries © NetflixSex Education n’était pas la série la plus regardée de la semaine dernière sur Netflix : les 3 plus choisies (20-26 septembre).

Le service de diffusion en continu Netflix Il se déroule sur les derniers jours de septembre, un mois au cours duquel il y a eu trois grandes premières très attendues et elles ont déjà été appréciées par les téléspectateurs. En attendant la série qui arrivera en octobre, ainsi que les films, nous vous apportons ici une mise à jour sur le plus vu de la plate-forme la semaine dernière, où il y a eu une surprise.

Dans les derniers rapports, la personne occupant les premières positions du classement était Le vol d’argent, après la sortie du tome 1 de sa dernière saison. Les derniers épisodes de Lucifer Ils restent dans ce Top 3, mais maintenant deux nouveaux programmes ont été ajoutés qui ont fait parler les gens ces jours-ci. Découvrez quelle a été la série la plus regardée du 20 au 26 septembre !

+ Les 3 séries Netflix les plus regardées la semaine dernière (20-26 septembre)

3- Lucifer

La semaine dernière, il était à la première place, mais maintenant il n’a perdu que deux places, ce qui prouve à quel point cette émission mettant en vedette Tom Ellis a été populaire. Le 10 septembre, les derniers chapitres sont sortis et les fans en voulaient plus, mais jusqu’à présent, aucun spin-off ou suite n’a été confirmé.

2- Éducation sexuelle

Le troisième volet du drame pour adolescents n’a pas réussi à se classer au sommet la semaine dernière, n’étant sur la plate-forme que depuis quelques jours, mais a maintenant réussi à se hisser à la deuxième place. La bonne nouvelle pour les fans qui l’ont déjà vu, c’est qu’il y aura une saison 4, selon ce qui a été rapporté sur TUDUM, l’événement spécial de la plateforme samedi dernier.

1- Le jeu du calmar

La grosse surprise de la semaine est sans conteste cette série coréenne, même si elle a du sens compte tenu du grand émoi qu’elle a suscité auprès du public sur les réseaux sociaux. Ses neuf épisodes tendus et pleins de suspense étaient plus que Sex Education, l’une des sorties les plus attendues du mois. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez entrer les liens suivants pour connaître sa véritable histoire derrière et la signification de ses symboles.

