Sex Education : la série Netflix aura une adaptation en manga

La série populaire Netflix »éducation sexuelle » sera transformé en une nouvelle série manga. Global Comic, une marque exploitée par l’éditeur Kadokawachargé de porter les manches de »Néon Genesis Evangelion » O »Eurêka sept », a annoncé sur son compte Twitter officiel qu’il publiera une adaptation de la comédie dramatique britannique à succès. Le nouveau manga « Sex Education » sera illustré par John Tarachine et sérialisé dans le magazine numérique en ligne de Kadokawa, Comic Bridge.

Bien qu’il soit encore inconnu si l’adaptation aura également une version traduite dans différentes langues, mais le manga suivra une fois de plus l’histoire de la série comique. Ici, nous rencontrons Otis Milburn, un jeune homme qui n’est généralement pas intéressé par la recherche de relations sexuelles, car sa mère, Jean, est une sexologue bien connue qui est très ouverte à discuter de tous les aspects de la sexualité.

Utilisant les connaissances que sa mère lui a transmises toute sa vie, Otis ouvre sa propre clinique de thérapie sexuelle pour aider ses camarades de classe à résoudre leurs problèmes relationnels. »Sex Education » a été créé par l’écrivain Laurie nonne et créé en tant que série exclusive Netflix en 2019.

Les vedettes de la série ESA Mariposa Oui Emma Mackey. Le spectacle est également reconnu pour avoir aidé à lancer la carrière de Ncuti Gatwa, qui plus tôt cette année a été choisi comme la dernière incarnation du Docteur dans la longue série de science-fiction de la BBC »Dr. Quien ». Gatwa apparaîtra également aux côtés de Simu Liu et Ryan Gosling comme l’une des versions de Ken dans le prochain film « Barbie » de Greta Gerwig.

L’émission s’est avérée être un succès pour Netflix, à la fois en termes de popularité et d’éloges de la critique. Selon les données de la plateforme de streaming, plus de 40 millions de téléspectateurs dans le monde ont regardé la série. L’émission a également reçu de nombreux éloges pour son jeu d’acteur, sa mise en scène et sa gestion franche et mature des thèmes sexuels qui sont souvent sensationnalisés dans d’autres émissions de ce genre.

La troisième saison de la série a été diffusée à l’automne 2021. Suite à la sortie de la troisième saison, Netflix a renouvelé l’émission pour une quatrième saison, qui n’a actuellement aucune date de sortie.