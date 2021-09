Sex Education : la saison 3 sera-t-elle la dernière ?

Moordale est de retour ! Après la fin de l’été, l’Institut a ouvert ses portes donnant lieu à la troisième saison de Éducation sexuelle. Hier 17 septembre, Netflix a ajouté les huit nouveaux épisodes de cette série avec Asa Butterfield. Après une longue pause due au COVID 19, la production est arrivée sur la plateforme en un temps record, remettant sur la table la sexualité adolescente et tous ses préjugés.







En cette saison, Éducation sexuelle se concentre non seulement sur le désir sexuel des étudiants, mais se penche également sur la discrimination des personnes de genre ou non binaires et les sentiments que les étudiants ont concernant leur santé sexuelle. De même, avec une pensée rétrograde, un nouveau directeur arrive à l’école : Hope Haddon, qui tente de remettre l’institution sur les rails et d’en faire un pilier de l’excellence académique.

Mais, en plus de tout, les fans ont également appris le sort de la relation de Maeve et Otis après la perte de la messagerie vocale de la deuxième saison. C’est pourquoi, avec l’épisode final, beaucoup se demandent déjà s’il y aura une quatrième édition en route. Et, alors que Netflix n’a pas encore évalué le succès du récent sorti, tout indique que ces chapitres seraient les derniers.

Maëva et Otis. Photo : (Netflix)



Récemment une théorie a émergé qui rompt avec la rénovation possible. En effet, dans l’un des épisodes, les étudiants de dernière année sont informés que Moordale a été vendu et sera maintenant converti en un développement de luxe. Et c’est vrai! Et bien c’est ce qui va se passer avec le vrai bâtiment dans lequel se déroule le lycée de fiction.

En réalité, la structure qui sert à construire l’école secondaire est un campus de l’Université de Galles du Sud, désaffecté depuis 2016. Ces installations abritaient plus de 4 000 étudiants sur les 12 hectares du terrain. Cependant, avant que la production ne demande l’autorisation de l’utiliser comme l’un de leurs décors, l’idée originale était d’en faire un développement de luxe.

Et maintenant, dans le cas d’un renouvellement de Éducation sexuelle, Netflix n’aura plus cette possibilité. Cependant, il convient de noter que les protagonistes joueraient déjà de jeunes étudiants universitaires, donc le fait que la structure du bâtiment soit modifiée ne serait pas un problème.