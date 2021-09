« Sex Education »: Ce que vous devez retenir avant de regarder la saison 3

La troisième saison de « Éducation sexuelle« Premières le vendredi 17 septembre 2021, mais avant de regarder les nouveaux épisodes de la comédie dramatique, vous devez vous rappeler quelques événements importants de la série qui suit la vie des élèves et du personnel du lycée Moordale.

Dans le deuxième volet, Otis se détend enfin, mais la pression pour abandonner avec Ola continue, tandis que la chlamydia fait rage à l’école. Otis doit maîtriser ses nouvelles pulsions sexuelles afin d’avancer dans sa relation avec sa petite amie Ola, tout en faisant face à sa relation déjà tendue avec Maeve.

Pour Otis, la relation avec Ola devient encore plus compliquée en raison de la liaison de sa mère avec Jakob, le père d’Ola. Il est également difficile pour Maeve de le voir en couple, mais au moins elle a Aimee sur laquelle s’appuyer, même si cela ne la remplit pas autant que les aventures qu’elle a eues avec Otis. Alors, que faut-il retenir ? Screen Rant a partagé une courte liste.

CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR AVANT DE REGARDER LA SAISON 3 D « ÉDUCATION SEXUELLE »

1. LE MESSAGE SUPPRIMÉ

Dans la deuxième saison de « Éducation sexuelleMaeve admet qu’elle avait des sentiments pour Otis, qui l’a réprimandée pour avoir attendu qu’il soit avec Ola pour le dire. Lorsque le jeune homme choisit Ola, Maeve est très affectée et se réfugie chez Isaac, qui tombe amoureux d’elle.

Quand Otis essaie d’arranger les choses avec Maeve, il ne peut pas la trouver alors il lui laisse un message vocal, qu’Isaac supprime immédiatement, sabotant ainsi toute chance de réconciliation.

Isaac ne veut pas perdre Maeve, alors il a saboté sa réconciliation avec Otis (Photo : Netflix)

2. LA GROSSESSE DE JEAN

Après la fin de sa relation avec Jakob, Jean rend visite au médecin croyant que ses maux sont le résultat d’une préménopause, et bien qu’elle ait raison, elle découvre aussi qu’elle est enceinte du père d’Ola. Il y a donc encore de l’espoir qu’ils se remettent ensemble.

Jean parlera-t-il à Jakob de sa grossesse ? (Photo : Éducation sexuelle / Netflix)

3. ADAM MONTRE EN PUBLIC AVEC ERIC

Après avoir été expulsé de l’école militaire, Adam devient proche d’Eric, qui à l’époque était en couple avec Rahim. Bien qu’au début Adam refuse d’apparaître en public avec Eric, à la fin de la deuxième saison de « Éducation sexuelle« Fait un grand geste devant l’école.

4. OLA COMMENCE À RENCONTRE AVEC LILY

Bien qu’Otis l’ait choisie, Ola décide de mettre fin à leur relation, découvre qu’elle est pansexuelle et commence à sortir avec Lily, une amoureuse des extraterrestres. Qu’adviendra-t-il de ce couple dans les nouveaux épisodes de la série de Netflix?

Ola a quitté Otis pour Lily dans la deuxième saison de « Sex Education » (Photo : Netflix)

5. L’ASSAUT D’AIMEE

Alors qu’Aimee prend le bus pour Moordale, un homme se masturbe et éjacule sur elle, la forçant à marcher jusqu’à l’école parce qu’elle est terrifiée à l’idée de rencontrer cet homme et de lui faire la même chose. Pour l’aider à surmonter ses peurs, Ola, Maeve, Vivienne, Lily et Olivia montent dans le bus avec elle.