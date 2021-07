Sex Education a introduit un nouveau personnage dans la bande-annonce de la saison 3

Chaque fois qu’il y a moins pour Éducation sexuelle lance sa troisième saison en Netflix. Les fans en raffolent depuis janvier 2020, date à laquelle la livraison numéro 2 est arrivée sur la plateforme. Cependant, la pandémie de coronavirus a retardé le tournage et, bien sûr, la sortie jusqu’à cette année. Bien que les premières images des nouveaux épisodes aient déjà été dévoilées, la bande-annonce n’avait pas encore été vue, ce qui comme si cela ne suffisait pas, présente un nouveau personnage très important dans Moordale High School.

Sex Education 3 : bande-annonce, personnages et date de sortie sur Netflix







Netflix a publié le premier teaser de Éducation sexuelle 3 et c’est le plus original. En réalité, ce n’est pas une avancée courante et actuelle car elle ne nous en dit pas trop sur ce qui se passera dans les nouveaux chapitres, mais elle nous présente un personnage. Il s’agit de Espoir, la directrice qui remplacera Jean, qui est en congé de maternité.

La femme se consacre à transformer l’école de Moordale en une institution prestigieuse comme il l’était et pour cela elle tourne un spot avec les étudiants, comme vous pouvez le voir dans le teaser. L’espoir est joué par Jemima Kirke, connu surtout pour avoir été Jessa johansson au Filles. De plus, à partir de cette incorporation, nous pouvons voir les étudiants habituels Otis Milburn et Maeve Wiley, joués par Emma Mackey.

Sex Education 3 sort le 17 septembre (Photo: Netflix)



Mais Kirke ne sera pas la seule actrice à rejoindre le casting de Sex Education. De plus, ils sont incorporés Jason Isaacsfrère talentueux de M. Groff, Dua Saleh Oui Indra Ové. Éducation sexuelle 3 Il présentera ses chapitres sur la plate-forme le 17 septembre. On pense qu’il s’agira également d’une livraison de huit chapitres comme les précédents d’une durée approximative de 45 à 50 minutes.

Éducation sexuelle Il a marqué une étape importante dans le contenu de Netflix, car il apporte un regard nécessaire sur l’éducation sexuelle des adolescents et des jeunes scolarisés. Et l’importance de l’institution dans la diffusion d’informations claires et précises sur la sexualité, brisant les préjugés et les tabous injustifiés.