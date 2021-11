Sex Education a déjà une date de sortie estimée sur Netflix pour sa quatrième saison

Le 17 septembre, Netflix a ajouté la troisième saison de Éducation sexuelle. Avec de nouveaux défis et apprentissages, les étudiants de Moordale ont joué dans l’une des meilleures éditions de cette série innovante. Asa Butterfield et Emma Mackey se sont une nouvelle fois mises à la place d’Otis et Maeve, respectivement, semblant beaucoup plus adultes et renforcées, comme le reste de leurs camarades de classe.

Cependant, la vérité est que les derniers chapitres de Éducation sexuelle laissé les fans en redemander. L’histoire de Maeve et Otis est restée inachevée, la paternité de sa petite soeur est un mystère, le chemin que prendra Eric aussi et, en plus, on ignore encore ce qui se passera après la vente de Moordale. Pour cette raison, Netflix n’a pas tardé à annoncer le retour de la série.

Lors de TUDUM, l’événement exclusif des fans de Netflix, certains membres de la distribution ont annoncé qu’il y aurait une quatrième saison de Éducation sexuelle. On ignore encore si cette édition sera réellement la dernière, mais si toutes les inconnues sont résolues, il est fort probable qu’elles le seront. Cependant, il convient de noter qu’il y a encore un long chemin à parcourir pour qu’il soit publié.

En effet, il est récemment apparu que les prochains épisodes ne seraient pas tournés avant l’année prochaine. Entre avril et novembre, ce ne sera que lorsque l’ensemble du casting sera réuni sur le plateau d’enregistrement. Tellement que, très probablement, la bande ne sortira qu’en 2023 en tenant compte des temps de tournage et, bien sûr, de la post-production.

Néanmoins, il convient de noter qu’il n’y a pas de confirmation officielle à ce sujet, nous devons donc encore attendre l’annonce du début du tournage. De plus, bien sûr, encore faut-il savoir s’il y aura de nouveaux personnages ou si certains des membres déjà connus du casting ne seront pas présents. Parmi les plus grosses rumeurs d’une éventuelle sortie, il y a celle d’Emma Mackey, même si comme rien n’est confirmé pour le moment, il ne reste plus qu’à attendre de voir ce qui va se passer.

