« Sex Education 4 » sur Netflix : quand sortira la saison 4

La fin du troisième volet de « Éducation sexuelleCela a ouvert la voie à un quatrième volet de la série britannique de Netflix, mais jusqu’à présent, le géant du streaming n’a pas encore confirmé un nouveau lot d’épisodes de la comédie dramatique créée par Laurie Nunn.

Pour l’instant, ESA Mariposa, qui joue Otis, a avoué dans une interview à Cosmopolitan UK, qu’il aimerait participer à une quatrième saison. « J’adorerais faire une quatrième saison, parce que nous nous amusons tellement dans cette série. En même temps, nous le faisons depuis trois ans, et je serais heureux de dire au revoir à ces personnages… Il faudra voir », a-t-il déclaré.

Dans le troisième volet, Hope arrive à Moordale avec l’intention de sauver la réputation de l’école et bien qu’il semble avoir les meilleures intentions, ses méthodes ne sont pas les plus appropriées, car non seulement il n’écoute pas les élèves, mais il impose des normes strictes de conduite et de tenue vestimentaire. Pendant ce temps, Jane révèle sa grossesse à Jakob et bien qu’au début ils préfèrent ne pas s’impliquer dans une relation amoureuse, la thérapie les fait changer d’avis et ils emménagent ensemble, à la grande frustration d’Otis et Ola.

Alors qu’Eric et Adam vivent leur romance avec les défis que cela implique, Aimee découvre le féminisme, Ola et Lily n’ont pas une bonne communication, Jackson tombe amoureux de la nouvelle étudiante, mais il s’éloigne de son amie, et Ruby dit à Otis que il aime.

La relation d’Otis et Ruby n’a pas fonctionné, au grand dam des fans de « Sex Education » (Photo : Netflix)

QUAND VA SAISON 4 DE « SEX EDUCATION »

La troisième saison de « Éducation sexuelle« N’a pas encore de date de sortie dans Netflix, mais très probablement les nouveaux épisodes arriveront dans la seconde moitié de 2022. Bien que tout dépendra du début du tournage.

Peut-être que le renouvellement arrivera fin 2021, ce qui signifie que les enregistrements pourraient commencer dans les premiers mois de l’année prochaine et se poursuivre avec le processus de post-production jusqu’à la mi-2022, et enfin, sortir les nouveaux chapitres à la fin du l’année suivante.

D’autre part, dans l’interview susmentionnée, le protagoniste de « Éducation sexuelle« Il a aussi parlé de la possibilité de faire un spin-off », ce serait bien, mais il faut que ce soit bien pensé et vraiment unique et pas seulement à cause de faire un spin-off. «

Otis et Maeve vont-ils commencer une romance dans la saison 4 de « Sex Education » ? (Photo : Netflix)

QUE SE PASSERA-T-IL DANS LA SAISON 4 DE « SEX EDUCATION » ?

A la fin de la troisième saison de « Éducation sexuelle« Maeve doit voyager pour ses études, mais avant de partir, elle dit au revoir à Otis. Pendant ce temps, Eric, qui a embrassé un autre garçon au Nigeria, met fin à sa relation avec Adam. Comme Eric, Aimée décide de quitter son petit ami pour redevenir elle-même et surmonter son épreuve.

Après que les étudiants de Moordale aient saboté l’événement de Hope, l’école pourrait disparaître. De plus, Jean reçoit le test ADN que Jakob a demandé et de sa réaction ce n’est pas une bonne nouvelle.

Qu’arrivera-t-il à l’école? Les protagonistes devront-ils trouver un autre centre d’études ? Otis et Maeve seront-ils enfin ensemble ? Isaac abandonnera-t-il ? Eric regrettera-t-il sa décision ? Que signifie le rapprochement entre Adam et l’ex d’Eric ? Ruby va-t-elle commencer à sortir avec quelqu’un d’autre ? Qu’arrivera-t-il à Jackson et Cal ? Jakob est-il le père du fils de Jean ? Comment vont-ils le gérer ?