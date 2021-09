Sex Education 3 : nouvelle bande-annonce complète et date de sortie officielle

Rien ne manque pour la troisième saison de Éducation sexuelle! La série est sur le point de diffuser ses nouveaux épisodes sur le service de streaming Netflix et ses fans le savent, alors ce mardi ils ont grandement reçu la dernière bande-annonce complète publiée sur les réseaux sociaux, après le teaser diffusé mi-juillet. Découvrez-le ici et vérifiez quand le troisième épisode sera publié !

De quoi parlent les nouveaux chapitres ? Ceci dit son synopsis : « C’est une nouvelle année, Otis est sexuellement actif, la relation entre Eric et Adam est officielle et Jean est enceinte. Pendant ce temps, le nouveau directeur Hope essaie de faire de l’institut le pilier d’excellence qu’il était autrefois, Aimee découvre le féminisme, Jackson tombe amoureux et un message audio perdu sort. Préparez-vous pour les animaux compromis, les extraterrestres, les cupcakes à la vulve et bien plus encore de Madame Groff « .

+ À quoi s’attendre de la saison 3

La première chose que vous devez savoir est que il y aura un saut dans le temps d’où nous avons quitté la deuxième saison et il y aura des nouvelles dans Otis, Comme l’a déclaré l’acteur Asa Butterfield : « Ça a un peu grandi et c’est devenu plus audacieux ». D’autre part, on s’attend à en savoir plus sur la façon dont il poursuit sa relation avec Maëva, avec qui il s’est retrouvé en mauvais état lors des derniers épisodes. Un autre aspect pertinent est que L’Institut Moordale subira un changement d’adresse et de nouvelles règles seront appliquées auquel les personnages doivent s’adapter. Découvrez la bande-annonce !







De plus, les fans auront l’occasion de rencontrer de nouveaux visages dans les prochains chapitres, comme rapporté il y a quelques mois. Jason Isaacs rejoint le casting comme Peter Groff, qui est décrit comme « le frère aîné le plus réussi dans la vie de M. Groff »; la chanteuse Dua Saleh il joue également le rôle de Cal, « un étudiant de genre non binaire venant à Moordale »; et Indra Ové assumera le rôle d’Anna, la mère adoptive d’Elsie.

+ Quand sort la troisième saison de Sex Education ?

Comme indiqué en premier lieu, La saison 3 de Sex Education sera diffusée sur Netflix le 17 septembre. Il sera composé de huit épisodesmettant en vedette les fans de la distribution savent déjà: Asa Butterfield, Gillian Anderson, Emma Mackey, Ncuti Gatwa, Connor Swindells, Aimee-Lou Wood, Kedar Williams-Stirling, Chaneil Kular, Simone Ashley, Mimi Keene, Tanya Reynolds, Mikael Persbrandt, Patricia Allison, Sami Outalbali, Anne-Marie Duff , George Robinson, Chinenye Ezeudu, Alistair Petrie, Samantha Spiro, Rakhee Thakrar et Jim Howick.