« Sex Education 3 »: ce qui s’est passé à la fin et ce que cela signifie pour la saison 4

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Après ne pas avoir parlé pendant tout l’été, Otis et Maeve se retrouvent dans la troisième saison de « Éducation sexuelle« Mais chacun est impliqué dans des choses différentes, le fils de Jean entretient une relation secrète avec Ruby, tandis que sa jeune femme rebelle se rapproche d’Isaac, qui ne dit toujours rien sur le message supprimé.

Pendant ce temps, un nouveau réalisateur vient à Moordale avec l’intention de sauver sa réputation, et bien qu’elle semble avoir de bonnes intentions, ses méthodes ne sont pas les plus appropriées. Au lieu d’écouter les élèves, il impose des règles strictes de conduite et d’habillement, et il promeut aussi l’abstinence, ce qui en scandalise plus d’un.

Jane révèle sa grossesse à Jakob et bien qu’au début ils préfèrent ne plus être en couple, une thérapie le fait changer d’avis et ils emménagent ensemble. Vivre ensemble est bouleversant, à la fois pour eux et pour Otis et Ola.

Alors qu’Eric et Adam vivent leur romance avec les défis que cela implique, Aimee découvre le féminisme, Ola et Lily n’ont pas une bonne communication, Jackson tombe amoureux de la nouvelle étudiante, mais il s’éloigne de son amie, et Ruby dit à Otis qu’il est. aime.

La relation d’Otis et Ruby est devenue quelque chose de sérieux, mais il n’était pas amoureux (Photo: Netflix)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DU SEXE 3 DE « L’ÉDUCATION SEXUELLE » ?

Otis ne peut pas en dire autant, alors Ruby se met en colère et peu de temps après la fin de leur relation. Après s’être excusé auprès de son ex, le protagoniste de « Éducation sexuelle« Il se rapproche une fois de plus de Maeve, qui, après avoir pardonné à Issac d’avoir supprimé son message, l’embrasse et lui avoue qu’il ressent quelque chose pour son voisin.

Grâce au bus scolaire qui les a laissés après un accident, Otis et Maeve ont l’occasion de parler de leurs sentiments. Bien qu’ils s’embrassent, ils ne peuvent pas être ensemble car elle est confuse.

Plus tard, ils essaient d’en parler, mais leurs problèmes personnels, la mère de Maeve kidnappe sa fille et l’accouchement de Jean est compliqué, ils les en empêchent. A la fin de la troisième saison, le jeune rebelle doit voyager pour ses études, alors ils se disent simplement au revoir dans l’espoir d’une future romance.

Pendant ce temps, Eric embrasse un autre garçon au Nigeria et quand il rentre chez lui, il se rend compte que pendant qu’il est prêt à voler, Adam apprend juste à marcher, ce qui le conduit à mettre fin à leur relation. Comme Eric, Aimée décide de quitter son petit ami pour redevenir elle-même et surmonter son épreuve.

D’un autre côté, Cal fait comprendre à Jackson qu’ils ne peuvent être que des amis pour le moment et l’ancien capitaine de l’équipe de natation est d’accord. Et après que les étudiants de Moordale aient saboté l’événement de Hope, l’école pourrait disparaître.

Bien que le chômage de Jean soit compliqué, au final tout se passe bien, en fait presque tout, puisqu’après avoir réglé les problèmes avec sa famille, il reçoit le test ADN que Jakob a demandé et sa réaction n’est pas une bonne nouvelle.

Que fera Jean après avoir appris les résultats ADN ? (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DU SEXE 3 DE « L’ÉDUCATION SEXUELLE » ?

Après la fin de la troisième tranche de « Éducation sexuelle« Il est inévitable de penser à une quatrième saison de la comédie dramatique, mais jusqu’à présent, Netflix n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la série britannique.

Cependant, apparemment dans le dernier chapitre, les histoires folles et compliquées des étudiants de Moordale ne sont pas encore terminées. Qu’arrivera-t-il à l’école? Les protagonistes devront-ils trouver un autre centre d’études ? Otis et Maeve seront-ils enfin ensemble ? Isaac abandonnera-t-il ? Eric regrettera-t-il sa décision ? Que signifie le rapprochement entre Adam et l’ex d’Eric ? Ruby va-t-elle commencer à sortir avec quelqu’un d’autre ? Jakob est-il le père du fils de Jean ? Comment vont-ils le gérer ?

Dans une interview avec Cosmopolitan UK, ESA Mariposa, qui joue Otis dans la série Netflix, Il a avoué qu’il aimerait participer à une quatrième saison, mais a souligné qu’il n’avait toujours aucune information à ce sujet.

« Nous ne savons pas [si habrá más]. C’est hors de nos mains pour le moment. J’aimerais pouvoir vous en dire plus, je ne sais vraiment pas », a déclaré l’acteur de 24 ans, parlant même d’un spin-off », ce serait bien, mais il faut que ça soit bien pensé et vraiment unique et pas seulement pour faire un spin-off. » .

« J’adorerais faire une quatrième saison, parce que nous nous amusons tellement dans cette émission. En même temps, nous le faisons depuis trois ans, et je serais heureux de dire au revoir à ces personnages… Il faudra voir », a-t-il ajouté.