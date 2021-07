Sex and the City Trio revient dans un premier regard sur HBO Max Revival et juste comme ça …

La première image du renouveau très attendu de HBO Sexe et la ville a été publié en ligne par Sarah Jessica Parker. La nouvelle série en dix parties, Et juste comme ça… est actuellement en production à New York avec Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davis reprenant leurs rôles célèbres, tous passés de la trentaine à la cinquantaine et trouvant que la vie de négociation est tout aussi compliquée. L’image publiée montre les trois pistes marchant dans la rue, avec Carrie Bradshaw de Parker au centre flanquée de Miranda de Nixon à notre gauche et de Charlotte de Davis à notre droite. Le casting précédemment annoncé comprend Sara Ramírez, Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson et Evan Handler.

Parler à Salon de la vanité en janvier, Parker a déclaré que la nouvelle série HBO Max ne contournerait pas le problème de la pandémie de Covid et ne prétendrait pas que les événements de la série se produisaient dans un monde pré-Covid, commentant que les nouveaux scénaristes de la série seraient « infuser la série d’une nouvelle expérience de vie, de visions politiques du monde et de visions sociales du monde. La pandémie fera évidemment partie du scénario, car c’est la ville [these characters] vivre. Et comment cela a-t-il changé les relations une fois que les amis ont disparu ? Je suis convaincu que les scénaristes vont tout examiner. »

L’original Sexe et la ville la série a duré six saisons et est revenue deux fois sur grand écran en 2008 et 2010. Alors que les quatre membres de la distribution sont revenus au bercail pour le film final, cette fois-ci Kim Cattrall, qui a joué Samantha sur-sexuée, a choisi de ne pas faire partie du nouveau renouveau.

Parker a poursuivi: « » Je pense que Cynthia [Nixon], Kristine [Davis], et je suis tout excité par le temps qui s’est écoulé. Vous savez, qui sont-ils dans ce monde maintenant ? se sont-ils adaptés ? Quel rôle ont-ils joué ? Où ont-elles échoué en tant que femmes, en tant qu’amies, et comment trouvent-elles leur chemin ? Ont-ils bougé avec élan? Sont-ils comme certaines personnes confuses, menacées, nerveuses [by what’s happening in the world]? Je suis tellement curieuse et excitée de voir comment les scénaristes imaginent ces femmes aujourd’hui. »

En mai, il a été confirmé que Chris Noth reviendrait en tant que Mr Big après des mois de spéculations sur son retour pour les retrouvailles. Le producteur exécutif Michael Patrick King a déclaré qu’il était « ravi de travailler à nouveau avec Chris sur Et juste comme ça… Comment pourrions-nous jamais faire un nouveau chapitre de la Sexe et la ville histoire sans notre Mr. Big ? »

Il y a un peu moins d’un mois, Parker a posté une image d’elle avec Davis et Nixon prêtes à commencer la lecture du script, sous-titrant la photo, « Ensemble à nouveau ». Nixon a également posté la même photo, ajoutant sa propre légende de « L’amitié ne se démode jamais ». Ces messages sont arrivés quelques heures seulement après que Parker a enthousiasmé les fans en publiant un instantané des pancartes de l’émission et des scripts lus à emporter, avec des couverts pour la plupart des principaux membres de la distribution.

Il n’y a actuellement aucune date de première prévue pour la série, mais avec la production maintenant pleinement en cours, il est probable que nous assisterons au retour du trio fougueux au début de l’année prochaine.

Sujets : Sexe et ville, HBO Max