« Sex and the City » sera de retour en tant que série Reboot sur HBO Max

« Sex and the City » revient en série limitée sur le nouveau service de streaming HBO Max. La nouvelle vient après des années de rumeurs sur un troisième film de la série à succès, qui ont été démenties par Sarah. Jessica Parker en 2017.

Selon Deadline, des sources ont confirmé que l’émission reviendrait pour une durée limitée, avec unà la date d’émission non encore précisée.

Des sources disent que trois des personnages principaux de la série, Sarah Jessica Parker comme Carrie Bradshaw, Cynthia Nixon comme Miranda Hobbes et Kristin Davis comme Charlotte York, reviendra pour la série limitée, mais il est peu probable que Kim Cattrall (Samantha Jones) faire un retour.

Parler au podcast « Prix des femmes pour la fiction » cette semaine, lorsque des rumeurs ont commencé à circuler sur redémarrer, Cattrall Il a dit à propos de l’émission originale:

«C’était très amusant et j’ai adoré et être sur un nouveau territoire est toujours excitant. J’avais l’impression que nous l’étions. «

Lors de la mise en pratique des idées d’un troisième film de Sex and the City en 2017, Sarah Jessica Parker a déclaré: « C’est fini … nous ne le ferons pas. »

Il a même révélé qu’un scénario avait déjà été écrit et qu’il était « désappointé« Que le film cela ne se serait pas produit.