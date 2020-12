‘Sex and the City’: Sarah Jessica Parker a révélé lequel des petits amis de Carrie Bradshaw était resté trop longtemps

Pendant six saisons, Sexe et ville Ventilateurs regardé Carrie Bradshaw parcourir de nombreux petits amis. Même si elle s’est finalement retrouvée avec «celle-là», M. Big, il a fallu beaucoup de temps à la paire pour y arriver. Entre leur première rencontre de la saison 1 et leur mariage, à la fin de Sex and the City: le film, ils ont passé plus de temps séparés qu’ensemble. Pendant ces pauses, Carrie est sortie. Sarah Jessica Parker, l’acteur qui a incarné Carrie pendant les six saisons et les deux films, a une opinion sur qui était vraiment le pire des petits amis de Carrie.

Sarah Jessica Parker a le petit ami le moins préféré de Carrie

Au fil des ans, Parker a été assez timide pour répondre à des questions sur sa vie personnelle, mais elle sera heureuse de parler de Carrie et de son temps. Sexe et ville. En 2017, Parker a révélé lequel des petits amis de Carrie elle aimait le moins. L’admission est survenue lors d’une apparition sur Regardez ce qui se passe en direct avec Andy Cohen.

Après avoir été demandé quel petit ami elle pensait être le pire, Parker a admis qu’elle ne se souciait pas de celui qui «voulait être un écrivain» et a rompu avec elle sur un post-it. Cohen a aidé Parker et lui a rappelé que Jack Berger était l’homme dont elle parlait. Elle se plia en deux, insistant sur le fait qu’elle ne se souciait pas du tout de lui.

Sarah Jessica Parker a déclaré que Jack Berger était resté trop longtemps

Parker n’est pas seule en ce qui concerne son dégoût pour Berger, et son raisonnement est solide. Parker a dit à Andy Cohen que Carrie avait fait tout son possible pour s’engager et se réengager envers Berger, mais il n’a pas fait grand-chose pour essayer de faire fonctionner leur relation. Elle a déclaré plus tard qu’il était «resté trop longtemps» avant d’accepter de passer à la question suivante.

Les fans se souviennent peut-être que Carrie a rencontré Berger au bureau de son éditeur et a passé la journée avec lui avant de révéler qu’il avait une petite amie de longue date. Leur première rencontre a eu lieu dans la saison 5. Ils ont fini par se reconnecter dans les Hamptons, et après quelques bosses, ont commencé à sortir ensemble. Leur relation n’a jamais été fluide, mais elle a vraiment implosé lorsque Carrie a donné à Berger une opinion honnête sur le livre qu’il venait de publier.

Ron Livingston, l’acteur qui a incarné Berger, est, heureusement mieux connu pour un rôle différent

Les fans sont largement d’accord avec Parker, Berger était l’un des pires hommes à apparaître Sexe et ville, mais cela ne signifie pas qu’ils n’ont toujours pas d’amour pour Ron Livingston, l’acteur qui a interprété Berger pendant huit épisodes. Heureusement pour Livingston, le rôle des sentiments de Berger et Parker sur le personnage ne définit pas sa carrière.

Pour la plupart des fans, Livingston est mieux connu pour son rôle principal dans Espace de bureau, en face de Jennifer Aniston. Dans le classique culte de 1999, Livingston a dépeint Peter, un employé de bureau désabusé qui élabore un plan avec deux de ses collègues pour voler de l’argent à l’entreprise qui l’employé. Aniston était l’intérêt amoureux de Peter. Espace de bureau a été libéré trois ans avant que Livingston n’apparaisse dans Sexe et ville.