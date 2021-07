Sex and the City reboot ,date de sortie sur HBOmax

Sex and the City sur HBOmax c’est pour quand ?

HBO Max a officiellement annoncé en janvier que la comédie primée aux Emmy Sex and the City. Qui a initialement duré six saisons de 1998 à 2004 sur HBO – reviendrait pour un tout nouveau renouveau de 10 épisodes sur le streamer, avec (la plupart) le retour de la distribution originale pour plus d’aventures obscènes à New York. En fait, la production sur le revival est déjà en cours dans la Big Apple. Mais cela ne ressemblera pas exactement au Sex and the City dont nous nous souvenons…

en grande partie grâce à une absence flagrante dans le casting.

nous sommes tellement excités par le renouveau que nous avons décidé de rassembler toutes les informations qui ont été publiées jusqu’à présent et de les rassembler en un seul endroit pour votre plaisir de lecture. Qui reviendra ? Qui ne le sera pas ?

Et à quoi ressemble Sex and the City quand Carrie et sa compagnie ont maintenant la cinquantaine ?

Parker, Nixon et Davis reviendront tous pour reprendre leurs rôles de copines Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes et Charlotte York Goldenblatt, respectivement. (Les trois actrices seront également productrices exécutives de la reprise.) Et elles n’ignorent pas le fait que quelques décennies se sont écoulées depuis les débuts de Sex and the City . Le renouveau « suivra Carrie, Miranda et Charlotte alors qu’elles naviguent de la réalité compliquée de la vie et de l’amitié dans la trentaine à la réalité encore plus compliquée de la vie et de l’amitié dans la cinquantaine », selon la description officielle mais Kim Cattrall ne le sera pas.

La reprise s’intitulera « And Just Like That… » il est également venu avec un nouveau titre: Et juste comme ça… Le nom vient d’une des phrases incontournables de Carrie lors de la rédaction de sa chronique sur le sexe dans la série originale. (Peut-être que « Je ne pouvais pas m’empêcher de me demander » ) Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par HBO Max (@hbomax)