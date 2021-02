« Sex and the City »: comment s’expliquera l’absence de Kim Cattrall en Samantha Jones

Depuis le retour de « Sexe et ville« Sans la participation de Kim Cattrall, les fans de la série HBO n’arrêtent pas de se demander comment »Et juste comme ça …»Expliquera l’absence de son personnage emblématique, Samantha Jones.

Via TV Line, Casey Bloys, directeur du contenu pour HBO Max, a révélé quelques détails de l’intrigue que la nouvelle série comprendra pour justifier que Kim Cattrall ne reprenez pas votre rôle aux côtés de Sarah Jessica Parker, Kristin Davis et Cynthia Nixon.

«(Les scénaristes) n’essaient pas de dire que ces personnages revivent leurs 30 ans. C’est en grande partie une histoire de femmes de 50 ans, et elles font face à des choses auxquelles les gens ont affaire à 50 ans », a déclaré Bloys.

Kim Cattrall comme Samantha Jones dans le premier film « Sex and the City » (Photo: New Line Cinema)

Sur le personnage de Cattrall (Samantha), qui ne reviendra pas principalement en raison de la mauvaise relation qu’elle entretient avec Sarah Jessica Parker Pendant plusieurs années, il a commenté: « Tout comme dans la vraie vie, il y a des gens qui entrent dans votre vie, et il y a des gens qui partent. »

Les amitiés s’estompent et de nouvelles commencent. Donc je pense que tout cela sera très révélateur des vraies étapes de la vie… Ils essaient de raconter une histoire honnête sur le fait d’être une femme de 50 ans à New York. Donc, tout devrait ressembler à quelque chose de organique, et les amis que vous avez à 30 ans peuvent ne pas avoir à 50 ans », a-t-il ajouté à propos de la nouvelle série de«Sexe et ville».

POURQUOI KIM CATTRALL NE SERA-T-IL PLUS SAMANTHA JONES?

De nombreux médias soulignent que la célèbre « Samantha Jones » continue de refuser de reprendre le rôle, que ce soit sur grand écran ou pour le service de streaming.

« Je me suis beaucoup amusé à l’époque et j’ai adoré et c’était très excitant d’explorer de nouveaux territoires, et c’est ce que je pense que nous avons fait. »

« Vous ressentez toujours une certaine honte quand vous abandonnez quelque chose comme ça, même si c’est la seule option, mais vous devez la surmonter et tourner la page », a-t-il clarifié maintenant Kim Cattrall dans une interview pour le podcast du Women’s Prize for Fiction.