« Sex and the city » : ce que Sarah Jessica Parker a dit à propos de sa prétendue bagarre avec Kim Cattrall

La série « le sexe et la ville» a captivé des millions de fans à travers le monde avec ses six saisons, mais, comme dans toute famille, il y a parfois des problèmes internes qui affectent différemment chacun des membres. Bien que deux films de la franchise aient été réalisés, le troisième n’a jamais été réalisé en raison de ces divergences, laissant beaucoup de gens désireux d’en savoir plus.

Par coïncidence, ces problèmes semblent avoir été décisifs pour que dans la suite de la production, «Et juste comme ça», diffusée par HBO Max, l’actrice Kim Cattrall, avec son personnage de Samantha Jones, n’a pas été envisagée, ce qui avait suscité de nombreuses spéculations à son sujet.

C’est pourquoi, une fois de plus, une prétendue bagarre entre Sarah Jessica Parker et Kim Cattrall a de nouveau été le sujet de conversation dans des programmes spécialisés et aussi dans l’opinion publique, car de nombreux fans aspirent à connaître la vérité sur tout ce qui se passe avec un de vos favoris. série.

À cause de cela, Sarah Jessica Parkersur le podcast Discours sur les récompenses de Le journaliste hollywoodienen a parlé pour la première fois, donnant sa vérité sur tout ce qui s’était passé ces dernières années.

On a longtemps parlé d’un problème entre les deux actrices de « Sex and the city » (Photo : Instagram)

SARAH JESSICA PARKER ET KIM CATTRALL SE SONT-ELLES BATTUEES ?

L’actrice de 57 ans a résisté en veillant à ce qu’il y ait une bagarre avec Kim Cattrallbien qu’il ait donné quelques détails qui suggèrent qu’il y a eu un affrontement entre eux, ce qui, d’une manière ou d’une autre, l’a affecté dans les médias.

« Je n’ai jamais prononcé de mots de combat avec quelqu’un avec qui j’ai travaillé. Il n’y a pas eu de disputes publiques, de bagarres, de conversations ou d’accusations de ma part ou de la part de quiconque en mon nom. Il y a eu une personne qui en a parlé (Kim). Et je ne vais pas lui dire de ne pas le faire, ni à personne, donc ça a été un peu douloureux pour moi aussi. J’aimerais donc qu’ils arrêtent d’appeler cela un « catfight » ou une « argumentation », car cela ne reflète pas la réalité. »a déclaré l’actrice qui interprète Carrie Bradshaw dans la série télévisée « Sex and the city ».

POURQUOI KIM CATTRALL N’A-T-ELLE PAS ÉTÉ APPELÉE À « ET JUSTE COMME ÇA » ?

Dans la même interview évoquée, Sarah Jessica Parker a été interrogée à ce sujet, mais avant elle devait évoquer la réalisation ratée du troisième film de « Sex and the city », qui n’avait pas été produit en raison de la prétendue bagarre entre les deux actrices protagonistes de cet article.

Selon Parker, la raison de ne pas avoir de troisième tranche de films est qu’à l’époque, Kim Cattrall a demandé des détails sur son contrat, qui n’a pas pu être rempli et, par conséquent, cette production n’a pas eu lieu.

« Chaque acteur a le droit de demander des choses, d’avoir un contrat qui le fait se sentir bien. Je n’en aurais jamais discuté parce que, franchement, ce n’est pas mon problème. Avons-nous été déçus ? Bien sûr. Mais ces choses arrivent. » a dit.

C’est pourquoi Cattrall n’a pas été convoqué pour la série HBO Max. D’après ce qu’a dit Sarah Jessica Parker, avec ce qui s’est passé à cette occasion, tout le monde a compris qu’elle n’était plus intéressée à faire partie de l’histoire.

« Nous ne lui avons pas demandé de faire partie de cela parce qu’elle a clairement indiqué que ce n’était pas quelque chose qui l’intéressait et qu’elle n’était plus à l’aise avec nous ; C’est pourquoi cela ne nous est pas venu à l’esprit. »il ajouta.