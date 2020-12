«Sex and the City»: Carrie Bradshaw a-t-elle déjà porté des baskets?

Le jeu de chaussures de Carrie Bradshaw était épique. Le narrateur pour Sexe et ville était connue pour sa signature, son style sauvage et sa dépendance aux talons haut de gamme. Elle portait si souvent des chaussures de créateurs que la plupart des fans pensent que les Manolo Blahniks du personnage sont son accessoire ultime et intemporel. Il y avait des moments, cependant, où une paire de coups de pied confortable lui aurait fait de sérieuses faveurs. Donc, la question demeure, Carrie a-t-elle déjà enfilé une paire de baskets pendant Le sexe et la ville course de six saisons?

La styliste de l’émission, Patricia Field, semblait déterminée à garder Carrie en talons

Patricia Field est célébrée pour sa vision unique du style. Elle était le cerveau derrière la plupart des choix vestimentaires de Carrie, et elle a dit ouvertement à quel point elle aimait habiller Sarah Jessica Parker et son personnage. Field semblait avoir une vision pour Carrie, et cela n’incluait absolument pas les baskets. En fait, la série semblait faire tout son possible pour ne jamais montrer Carrie dans une nouvelle paire de coups de pied.

Le casting de «Sex and the City» | HBO / Newsmakers

EN RELATION: La styliste de « Sex and the City », Patricia Field, a expliqué pourquoi les vêtements des filles avaient changé après la saison 2

Pensez-y; Sexe et la ville les personnages principaux n’ont pas hésité à aller au gymnase. On a montré à Miranda Hobbes qu’elle allait au gymnase et qu’elle courait régulièrement. Charlotte York était aussi une coureuse et Charlotte a entraîné Carrie à des cours d’exercice à plus d’une occasion. Chaque fois que Carrie était vue en mode entraînement, elle était cependant pieds nus. Dans la saison 1, épisode 6, Carrie a rejoint Charlotte pour un cours de yoga. Le duo était pieds nus pour la classe. À côté de Carrie, il y avait une paire de sabots à talons; vraisemblablement, les chaussures qu’elle portait pour la classe. Plus tard, elle est pieds nus à un cours de danse africaine.

Alors, Carrie a-t-elle déjà porté des baskets?

Il n’y a qu’un seul moment où Carrie est vue portant des baskets Sexe et ville. Au moins, il n’y a qu’un seul épisode où les baskets sont en bonne place sur les pieds de Carrie. L’épisode, «Ils tirent sur des célibataires, n’est-ce pas?», est venu dans la deuxième saison.

Miranda Hobbes et Carrie Bradshaw dans «Sex and the City» | Mark Mainz / Getty Images

Dans l’épisode, Carrie a été vue marcher avec Miranda et Charlotte. Dans la scène, les trois marchent le long d’un sentier en tenue d’entraînement. Tous les trois semblent porter des baskets Nike. Fidèles à leurs traits de personnalité, leurs baskets correspondent à leurs personnalités. Carrie semblait porter la Nike Tailwind classique, la première sneaker de course de la société. Charlotte a enfilé une paire de baskets Air Max 95, tandis que Miranda portait une paire de baskets Nike plus indescriptibles.

Combien de paires de chaussures Carrie Bradshaw possédait-elle?

La collection de chaussures de Carrie a été un sujet de débat plus d’une fois sur la série, bien qu’elle n’ait jamais précisé le nombre de paires qu’elle possédait. Les fans peuvent cependant s’assurer qu’elle possédait plus de 100 paires de talons. Dans la saison 4, lorsque Aidan Shaw a envoyé à Carrie un avis pour acheter son appartement ou quitter les lieux après leur rupture, elle n’avait pas d’argent pour son acompte. Miranda a fait remarquer qu’elle avait plus de 100 paires de chaussures, qui coûtaient au total au moins 40 000 €.

Sarah Jessica Parker comme Carrie Bradshaw | Arnaldo Magnani / Getty Images

EN RELATION: «Sex and the City»: combien Carrie a-t-elle payé pour acheter son appartement à Aidan?

L’hypothèse de Miranda selon laquelle Carrie possédait 100 paires de chaussures n’était cependant qu’une estimation. Sur la base du visage de Carrie, il est probable qu’elle possédait un peu plus que le guestimate de Miranda. Elle portait ses talons pour à peu près toutes les occasions, cependant. Elle les portait pour des événements de travail, des barbecues et même pour promener le chien d’Aidan.