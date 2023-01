Le créateur de Severance, Dan Erickson, a parlé de la deuxième saison à venir et des nouveaux membres de la distribution.

Severance Creator sur la saison 2 et excitation pour les nouveaux arrivants comme Gwendoline Christie

Rupture, la série de science-fiction d’Apple TV +, qui a été considérée comme l’une des meilleures séries de 2022 et ces dernières années par beaucoup, reviendra pour la deuxième saison. La série primée aux Emmy présentera de nouveaux visages dans sa nouvelle saison.





Le drame sur le lieu de travail est en production depuis octobre et devrait se prolonger jusqu’en mai 2023. Cependant, malgré ses éloges, il est revenu des Golden Globe avec seulement des nominations, malgré son succès dans les classements, les critiques et les récompenses.

Pour le créateur de la série Dan Erickson, ce n’est pas un problème. Erickson s’est entretenu avec TV Insider avant la cérémonie :

»J’ai toujours aimé essayer de deviner qui allait gagner quel prix. Les gens disent que ça ne devrait pas être une compétition. Tous ceux qui ont déjà fait quoi que ce soit gagnent, mais c’est aussi amusant pour les anciens enfants comme moi qui étaient des « nerds » de l’industrie. C’est marrant. »

Erickson a déclaré qu’il n’était pas sûr que l’émission retiendrait l’attention en raison de la multitude actuelle de l’industrie de la télévision, alors il s’est préparé. Le créateur pensait que le public pourrait ne pas trouver le spectacle.

»Je m’étais totalement résigné au fait qu’il y avait trop de télévision et que les gens ne trouveraient peut-être pas l’émission. Je ne sais même pas comment cela se passe avec tous les grands téléviseurs qui sortent. »





Dan Erickson sur le succès de l’émission et la saison 2

Productions de l’heure rouge

Après la finale intrigante de la saison, Rupture continuera avec la deuxième saison, mais Erickson dit qu’il ne peut donner aucun détail. Cependant, le créateur a déclaré qu’il était très heureux de travailler avec de nouveaux membres tels qu’Alia Shawkat, Bob Balaban et Gwendoline Christie : »Il y a beaucoup d’acteurs incroyables qui sont nouveaux dans la série. »

Adam Scott, qui joue le personnage principal Mark, n’est pas la seule star de la série. Erickson a déclaré que Britt Lower, qui joue Helly, reflète l’esprit révolutionnaire du personnage.

»Les gens liés à Helly, qui était le chemin vers le monde que nous avons créé. C’est elle qui vit le spectacle avec nous, réalisant à quel point c’est foiré. Cela revient simplement à Britt illustrant exactement l’esprit de révolution dans le personnage. Elle a sorti des choses dont nous ne savions même pas qu’elles s’y trouvaient.

Il est confirmé que chacun des protagonistes de la saison 1 reviendra et reprendra ses rôles. La série de science-fiction époustouflante a jeté Merritt Wever (Incroyable), Robby Benson (La belle et la Bête), Stefano Carannante (Mirabilia), Jean Noble (Le Seigneur des Anneaux), et Ólafur Darri Ólafsson (Le touriste). Il n’y a pas de date de sortie officielle pour Rupture Saison 2 à l’époque.

Rupture La saison 1 est disponible dès maintenant sur Apple TV+.