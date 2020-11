SEVENTEEN ne participera pas au tout premier concert familial de BigHit Entertainment

Il a été annoncé que DIX-SEPT ne participera pas au prochain concert conjoint BigHit Label. Auparavant, il était annoncé que Divertissement BigHit organiserait simultanément un concert en ligne et hors ligne à la fin de l’année.

Les fans s’attendaient à voir BTS, AMI, SMS, ENHYPHEN, NU’EST et DIX-SEPT au concert conjoint. Cependant, le 11 novembre 2020, il a été officiellement annoncé que SEVENTEEN ne pourrait pas rejoindre le Réveillon du Nouvel An 2021 en direct tel que présenté par Weverse.

Il a été annoncé que SEVENTEEN avait un horaire prévu plus tôt et ne serait pas en mesure d’assister au concert. Comme il s’agissait de leur premier concert familial, on a tenté de négocier les horaires mais à la fin de la discussion, il a été décidé que SEVENTEEN ne participerait pas à la Réveillon du Nouvel An 2021 en direct.

Selon l’annonce de BigHit Entertainment, le Réveillon du Nouvel An 2021 en direct sera présenté par Weverse le 31 décembre de cette année. Le concert devrait commencer le soir du Nouvel An et se terminer par un compte à rebours à minuit KST. L’agence a également prévu un concert hors ligne avec des places limitées, sous réserve des réglementations gouvernementales.