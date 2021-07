Seven Deadly Sins Saison 6 : Ce que l’on sait jusqu’à présent – Date de sortie confirmée ?

– Publicité –



le Sept péchés capitaux La saison 5 s’est terminée au Japon. De plus, le dernier épisode intitulé « Heirs », qui a été initialement publié sur Netflix le 23 juin 2021, a maintenant été téléchargé sur Netflix. Après beaucoup d’attente, le Sept péchés capitaux La saison 5 Ep 24 a finalement atteint son apogée. Meliodas et Elizabeth ont vaincu le Roi Démon. Cela a mis fin à la guerre entre les démons et les humains.

« Heirs » n’est pas seulement le dernier épisode de la saison 5, il adapte également le manga (346 volumes) et le dernier chapitre de la bande dessinée, qui est la base de l’anime.

La prédiction pour Le Six péchés capitaux La saison 6 est compliquée. Les créateurs n’ont pas encore confirmé, mais il a été annoncé que la cinquième saison se terminerait après un incroyable voyage de sept ans.

Le film « Les sept péchés capitaux maudits par la lumière », qui est basé sur la série manga The Sept péchés capitaux, est sorti au Japon. Il sera bientôt disponible en streaming sur Netflix. Vous n’avez pas à abandonner de sitôt Meliodas ou Ban.

prédit qu’il n’y aura que 24 épisodes dans sa nouvelle saison. Il s’agit d’une estimation basée sur les saisons précédentes de l’émission, alors prenez cette information avec un grain.

Les fans s’inquiètent de la Six péchés capitaux Saison 6. Une suite anime est déjà prévue. seuls 20 chapitres des « Quatre Chevaliers de l’Apocalypse » ont été publiés. l’adaptation de ces chapitres en anime dépend de la publication de suffisamment de matériel d’histoire.

le Sept péchés capitaux la saison 5 était annoncée comme étant la dernière, mais les détails offrent un rayon pour la saison 6. En 2015, le manga a remporté un 39e Kodansha Manga Award.

