seven deadly sins saison 5 sur Netflix en streaming c’est enfin disponible

The Seven Deadly Sins saison 5 netflix est l’un des anime les plus populaires au monde.

mais comment les fans peuvent-ils regarder la saison 5 de la série à succès ?

Non seulement The Seven Deadly Sins est l’un des anime les plus réussis et les plus populaires au monde, mais la série est également devenue l’un des titres d’anime phares de Netflix.

Cependant, avec la finale de la saison 5 au Japon la semaine dernière, les fans du monde entier veulent désespérément savoir comment ils peuvent également se brancher sur Dragon’s Judgement.

En mars 2020, la quatrième saison de The Seven Deadly Sins s’est terminée au Japon.

Cependant, la majorité des fans savaient qu’ils obtiendraient au moins une saison de plus de l’anime.

Cela était dû à la popularité mondiale de la série et à la disponibilité du matériel source

Le 17 décembre 2020, la bande-annonce officielle de la prochaine saison de The Seven Deadly Sins a été diffusée sur YouTube, vous pouvez la consulter ci-dessous :

La saison 5 de Seven Deadly Sins est disponible sur Netflix, étiquetée comme un anime original Netflix.

Il semble que la série ne sera pas disponible dans toutes les versions internationales de Netflix, vous devrez donc peut-être utiliser un VPN pour accéder à Netflix aux États-Unis ou au Royaume-Uni.

La saison 5 de The Seven Deadly Sins a été diffusée au Japon le 13 janvier et diffusée dans le monde entier sur Netflix le 28 juin.

Le cinquième épisode de l’anime à succès a été initialement prévu pour être publié au Japon en Octobre 2020. Cependant, comme beaucoup d’ autres projets de dessins animés, a dû être retardée en raison de la pandémie de coronavirus.

Au Japon, l’épisode 1 de la saison 5 de The Seven Deadly Sins a été diffusé (saison 4 en dehors de Netflix) le 13 janvier. Il a ensuite été confirmé que l’anime à succès reviendrait sur Netflix en 2021, mais aucune date de sortie plus précise n’a été révélée.

Comme les séries animées sortent généralement sur Netflix quelques mois après leur première nationale, de nombreux fans s’attendaient à ce que la saison 5 soit diffusée à l’été 2021. Cependant, une mise à jour de What’s On Netflix a ensuite décrit la saison 5 de The Seven Deadly Sins comme étant diffusée sur la plate-forme dans » hiver 2021