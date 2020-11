Seunghee de OH MY GIRL a répondu aux commentaires malveillants sur son amitié avec V et Jimin de BTS

Oh ma fillede Seunghee Est apparu sur Soirée de réponse, où elle a évoqué les commentaires malveillants qu’elle reçoit pour son amitié avec BTSde V et Jimin.

L’émission a soulevé des commentaires malveillants courants affirmant: « Qui Seunghee pense-t-elle qu’elle doit utiliser BTS pour la gloire? » et « Arrêtez d’utiliser BTS et discutez d’autres sujets.«

Seunghee a expliqué que V, Jimin et elle étaient proches depuis qu’ils étaient au lycée. Mais elle avait délibérément évité de révéler leur amitié au cas où cela pourrait provoquer des réactions négatives à la fois pour BTS et Oh My Girl.

Nous nous sommes entraînés ensemble lorsque nous étions au lycée. C’étaient des amis que j’encourageais depuis avant nos débuts, mais ils sont devenus des seniors du monde entier. C’est devenu plus difficile de les approcher surtout parce qu’ils sont une équipe et non des solistes. C’est pourquoi je n’ai jamais mentionné notre amitié au cas où cela pourrait nuire à nos groupes. – Seunghee

Mais V et Jimin ont pris l’initiative de révéler leur étroite amitié alors qu’ils étaient vus applaudir avec enthousiasme Seunghee lors d’une de ses performances! Même si elle était reconnaissante envers ses amis, elle se sentait également excusée.

Mais lors d’une cérémonie de remise de prix, une vidéo les a capturés en train de m’acclamer pendant que je jouais sur scène. C’est ainsi que les gens ont découvert que nous étions vraiment amis. Mais cela m’inquiète parce que j’ai l’impression que c’est devenu plus un problème. Je suis désolé pour mes amis. – Seunghee

Elle a également mentionné qu’elle était amie avec DEUX FOISde Jihyo et Jeongyeon depuis les pré-débuts aussi. Considérant comment ses amis sont devenus certains des plus grands noms de la K-Pop, elle a révélé que beaucoup de gens utilisaient cela pour la critiquer.

Je suis aussi ami avec Jihyo et Jeongyeon de TWICE. Parce que beaucoup de mes amis ont connu un tel succès, beaucoup de gens me demandent pourquoi je ne peux pas aussi jouer sur ce genre de grandes scènes. J’étais jaloux depuis le moment où ils ont fait leurs débuts avant moi, mais je croyais que tout le monde avait son temps. J’ai pu me sentir moins sous pression après avoir pensé de cette façon. – Seunghee

Shin Dong Yeop a souligné que Seunghee ne recevrait pas les commentaires malveillants si ses amis n’étaient pas de si grandes stars. Le casting a sympathisé que Seunghee ne puisse même pas appeler ses amis, «amis», à cause des haineux.

Les haineux ne semblent tout simplement pas supporter de regarder les autres célébrer une belle amitié… Ne leur faites pas attention, Seunghee! Votre amitié avec BTS et TWICE est la chose la plus mignonne jamais vue!