Seuls les meurtres dans le bâtiment commencent le tournage de la saison 2

Steve Martin a partagé une photo du tournage de Only Murders in the Building pour annoncer que le tournage a commencé sur la saison 2.

Les caméras roulent Seuls les meurtres dans le bâtiment saison 2. Sur Twitter, Steve Martin a partagé une image de l’ensemble de lui-même aux côtés des co-stars Martin Short et Selena Gomez pour révéler que le tournage des nouveaux épisodes a officiellement commencé après une première saison acclamée récemment diffusée sur Hulu avec un grand succès, résultant dans un renouvellement de la saison 2 en septembre. Dans le tweet, Martin dit : « Notre premier jour de tournage de Seuls les meurtres dans le bâtiment! Nous sommes tous heureux d’être de retour. » Vous pouvez regarder la photo ci-dessous.

Il a également été récemment rapporté qu’un nouveau venu avait rejoint le casting. Cara Delevingne a embarqué dans la saison 2 de Seuls les meurtres dans le bâtiment dans un rôle régulier dans la série en tant qu’Alice, une « initiée sophistiquée du monde de l’art qui devient empêtrée dans le mystère ». Le casting n’interférera pas avec son rôle dans Prime Video Carnaval Row, qui a déjà terminé le tournage de sa propre deuxième saison, et Delevingne est prêt à revenir dans une troisième saison potentielle si Amazon lui donne un renouvellement. Elle se prépare également pour une autre collaboration avec Hulu et la BBC pour les prochaines docuseries Planète Sexe, faisant la chronique des identités sexuelles à travers le monde.

Seuls les meurtres dans le bâtiment est la série humoristique originale de Hulu la plus regardée. Mettant en vedette Steve Martin, Martin Short et Selena Gomez, la série suit trois inconnus obsédés par le vrai crime qui se retrouvent en plein milieu d’un alors qu’ils enquêtent sur la mort d’un voisin dans leur immeuble. Sans gâcher la conclusion de la saison 1 ici pour ceux qui ne l’ont pas vue, la finale s’est terminée de telle manière que vous aurez une assez bonne idée de la direction que prend l’histoire dans la saison 2.

Steve Martin a co-créé la série avec Dan Fogelman (C’est nous) et John Hoffman (Grace & Frankie). Lorsque la série a été renouvelée pour la saison 2 en septembre, Hoffman a déclaré à l’époque: « Tout le monde dans notre incroyable » bâtiment « a travaillé avec tant d’amour et d’expertise à travers des moments extraordinaires – et avec le soutien incroyable de Disney, Hulu et 20th TV – pour créer un première saison qui pourrait être à la hauteur de notre casting légendaire, notre bien-aimée New York City, et pour faire une émission sur la connexion. Sentir que nous sommes connectés avec notre public et que nous avons déjà suffisamment atteint le but pour avoir la chance de continuer – et de poursuivre la course folle de notre émission de mystère-comédie-empathie – est trop excitant pour les mots. Alors je vais me taire maintenant, et juste dire un grand merci à tous et j’ai hâte d’en savoir plus !

Fogelman a également déclaré sur Twitter : « Dieu merci, Steve ne l’a pas nommé Un seul meurtre dans l’immeuble. Félicitations à cette charmante équipe et merci à tous ceux qui regardent.

Nous verrons si la saison 2 parvient à être aussi forte que la saison de première année, qui affiche un score parfait de 100% sur Rotten Tomatoes avec une note d’audience qui est également à 94%. Vous pouvez découvrir la première saison de Seuls les meurtres dans le bâtiment sur Hulu.





