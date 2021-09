Seuls les fans de fous et de chevaux se souviennent du rire emblématique de Boycie après la mort de John Challis

Les hommages ont afflué pour le regretté acteur John Challis et le rire emblématique de son personnage Boycie après le Seulement des imbéciles et des chevaux star est décédée après une lutte contre le cancer.

En tant qu’inimitable Boycie, Challis est devenu l’un des acteurs de comédie les plus connus de la télévision britannique, incarnant l’ami de Del Boy et Rodney dans le domaine de la vente de voitures d’occasion entre 1981 et 2003.