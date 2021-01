Seuls 4 films promus lors du Super Bowl de l’année dernière ont été publiés

Il revient à cette période de l’année. La saison de la NFL est presque terminée, ce qui signifie que le Super Bowl est au coin de la rue. Malgré une année compliquée et désordonnée, la NFL a réussi à passer les 16 matchs de saison régulière et les séries éliminatoires, en arrivant au grand match, qui aura lieu le 7 février. Cela signifie généralement beaucoup de publicités pour les plus grands films et séries télévisées d’Hollywood. montre, bien que cela puisse changer cette année étant donné l’état incertain de l’industrie. Et, assez étonnamment, seuls quatre des films annoncés l’année dernière super Bowl ont été libérés, et de nombreux autres attendent encore dans les coulisses.

Le coût d’un espace publicitaire de 30 secondes pendant super Bowl LIV, qui a vu les Chiefs de Kansas City vaincre les 49ers de San Francisco, aurait dépensé environ 5,6 millions de dollars. De nombreux films ont été annoncés pendant le jeu, les studios espérant convertir cet argent publicitaire en dollars du box-office. Et pourtant, seulement L’homme invisible, L’action en direct de Disney Mulan, Sonic l’hérisson et Le film Spongebob: Sponge on the Run ont été libérés, à peine un an plus tard. Et Bob l’éponge C’est même une sorte de technicité, car le film a fait ses débuts sur Netflix à l’international et dans les salles au Canada. Il sortira en streaming sur CBS All Access, bientôt Paramount +, plus tard cette année aux États-Unis. Bill et Ted affrontent la musique avait une présence au Super Bowl avec un teaser commercial et social de Walmart, mais aucune séquence officielle ou spot télévisé n’a été publié pendant le match.

D’autres blockbusters massifs tels que Pas le temps de mourir, Top Gun: Maverick, Marvel’s Veuve noire, F9, alias Rapide et furieux 9, Minions: La montée de Gru et Un endroit tranquille, partie II ont tous été annoncés lors du Super Bowl en 2020. Tous ont depuis été retardés à plusieurs reprises par leurs studios respectifs. Dans le mois suivant le super Bowl l’année dernière, le monde s’est effondré. Les préoccupations en matière de santé et de sécurité ont pris le dessus dans le monde entier, les cinémas fermant ainsi leurs portes pendant des mois. Même maintenant, l’industrie a largement du mal à se remettre sur pied, le box-office étant plus ou moins en vie.

Essentiellement, cela signifie que les millions de dollars dépensés pour ces publicités ont été gaspillés. Des publicités comme celle-là ne sont bonnes que tant qu’elles ont un impact sur la conscience du public au moment de leur sortie. Beaucoup de ces films ne sortant que beaucoup plus tard en 2021, ces publicités du Super Bowl ne sont qu’un lointain souvenir pour le cinéphile moyen.

Pas le temps de mourir, Le dernier film de James Bond de Daniel Craig, devait arriver en avril mais a maintenant été reporté au 8 octobre de cette année. Top Gun: Maverick est positionné comme un blockbuster d’été, la suite de Tom Cruise envisageant une sortie le 2 juillet. Minions: La montée de Gru est fixé à cette même date. Mais ceux-ci sont sur un terrain potentiellement fragile avec tous les changements de date de sortie récents. Veuve noire, le film solo tant attendu du héros Marvel de Scarlett Johansson, a finalement été retardé d’une année complète, actuellement fixée au 7 mai. Encore une fois, cette date semble loin d’être certaine pour le moment. La même chose peut être dite pour F9, qui est également prévu pour mai, arrivant le 21. Un endroit tranquille, partie II a récemment été repoussé d’avril au 17 septembre.

Que les studios choisissent ou non de prendre le risque de cette année super Bowl ça reste à voir. Cela semble être un pari énorme, même s’il pourrait être rentable pour les principales versions de streaming à venir, telles que Godzilla contre Kong ou Combat mortel. Netflix pourrait également utiliser le jeu pour avoir des yeux sur sa prochaine ardoise. Ou peut-être, juste peut-être, nous voyons des publicités pour les mêmes films deux années de suite. super Bowl LV devrait être diffusé le 7 février sur CBS.

Sujets: Super Bowl