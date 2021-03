Seulement quatre pour cent des études liées au COVID-19 étaient pertinentes pour la population africaine, selon l’étude

03 mars 2021 12:35:51 IST

Selon une analyse publiée mardi, seulement quatre pour cent des recherches scientifiques publiées sur COVID-19 sont pertinentes pour l’Afrique malgré le continent contenant près d’un cinquième de l’humanité. Avec près de quatre millions de cas confirmés à travers le continent, les auteurs de l’étude ont déclaré que le manque relatif de recherches sur l’Afrique ou rédigées par des Africains s’ajoutait au corpus croissant de «preuves de colonialité dans la recherche et la prise de décision en santé mondiale». Les chercheurs ont analysé plus de 2000 articles évalués par des pairs publiés dans les 10 principales revues médicales et médicales entre le 1er janvier et le 30 septembre 2020.

L’analyse a révélé que 94 articles seulement sur 2 196 articles étudiés – environ 4% – contenaient du contenu lié à l’Afrique ou à un pays africain spécifique.

Dans les articles relatifs à l’Afrique, seuls 210 auteurs sur 619 ont cité des auteurs africains, soit 34%. Cela signifie que les deux tiers des auteurs de recherches sur le COVID-19 liées au continent n’étaient pas africains, contre des auteurs africains représentant trois pour cent des auteurs de recherches non axées sur l’Afrique.

L’Afrique abrite 17 pour cent de la population mondiale.

Les auteurs de l’analyse, publiée dans la revue en ligne BMJ Global Health, ont déclaré que les résultats n’étaient pas surprenants étant donné la façon dont les auteurs africains ont été historiquement sous-représentés dans la recherche scientifique.

« La politique de la santé n’est pas seulement éclairée par des recherches originales; des lignes directrices, des avis et des commentaires sensés et adaptés au contexte sont également essentiels pour améliorer le fonctionnement des systèmes de santé », ont-ils écrit.

« Cela est particulièrement vrai en période de forte augmentation, lorsque la recherche originale peut être difficile à produire dans des contextes à faibles ressources, comme ceux de l’Afrique. Des voix et des recherches africaines sont nécessaires pour guider la réponse locale à la pandémie », ont-ils conclu.

Les auteurs ont appelé les gouvernements à augmenter le financement de la recherche, en particulier sur les maladies infectieuses, et ont déclaré que les revues scientifiques avaient un rôle à jouer pour garantir que leurs études soient plus représentatives de la population mondiale.

«Le moment est venu que les revues faisant autorité doivent se tourner vers les auteurs et se demander où se trouve la représentation locale sur les articles décrivant les systèmes de santé dans des régions qui ne sont pas là», ont-ils écrit.

Une analyse distincte a renforcé les résultats, en examinant la recherche liée aux chercheurs ou institutions africains entre novembre 2019 et août 2020. Elle a révélé que les pays africains ont produit 3% de la part mondiale des publications sur le COVID-19 au cours de cette période. Près des deux tiers d’entre eux provenaient de trois pays seulement: l’Afrique du Sud, l’Égypte et le Nigéria.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂