Seulement le troisième depuis 2001: la coupure de feu en Afghanistan semble suspendue

Ce n’est que le troisième cessez-le-feu officiel depuis 2001 que connaît l’Afghanistan. Maintenant, cela a duré près de trois jours. La libération de centaines d’autres combattants talibans nourrit l’espoir de pourparlers de paix. Mais ensuite, il y a un rapport sur une attaque contre une prison.

Le cessez-le-feu de trois jours en Afghanistan entre le gouvernement et les talibans islamiques radicaux semble également se poursuivre ce dimanche – cependant, dans l’après-midi, les autorités ont fait état d’une attaque par des combattants inconnus contre une prison dans l’est du pays. Les assaillants ont fait exploser une voiture piégée devant la prison près de Jalalabad, la capitale provinciale de Nangarhar, avant d’entrer dans le bâtiment. Dans le même temps, selon les autorités locales, plusieurs autres bâtiments ont été tirés et une violente bataille avec les forces de sécurité s’est développée. Selon les premiers rapports, il y a eu de nombreuses victimes, notamment parmi la population civile. Les nombres ont fluctué entre un et sept décès, le nombre de blessures a été initialement évalué à 25. Les talibans ont nié toute responsabilité, il se pourrait aussi que la milice terroriste État islamique ait mené l’attaque – Nangahar était considérée comme l’un de ses bastions.

L’attaque a obscurci l’image positive qui s’était dégagée jusqu’à présent ce week-end. Le silence des armes avait été annoncé par les deux parties à l’occasion de la fête islamique du sacrifice Eid al-Adha. Ce n’est que le troisième cessez-le-feu officiel en Afghanistan en 19 ans de guerre. “Ce festival est différent. Les parcs sont pleins de monde. Vous oubliez presque que la guerre fait rage dans ce pays depuis 40 ans”, a déclaré Shahpoor Schadab de la ville de Jalalabad. Le gouvernement et les talibans tentent d’entamer des pourparlers de paix depuis des mois pour mettre fin à la guerre de longue date en Afghanistan.

Dans la province de Sabul, certaines personnes ont récité des poèmes avec le souhait que le cessez-le-feu demeure à jamais. “C’est une excellente occasion de prolonger le cessez-le-feu aujourd’hui et d’entamer des pourparlers directement en Afghanistan”, a déclaré Sardar Wali, faisant référence à d’éventuels pourparlers de paix. Le président Aschraf Ghani et les talibans avaient signalé à l’avance que les pourparlers de paix pourraient éventuellement commencer immédiatement après la fête du sacrifice, qui se poursuit jusqu’à lundi.

Les combattants emprisonnés libérés

Le Conseil national de sécurité afghan a annoncé que 300 autres combattants talibans avaient été libérés depuis le début du festival des victimes vendredi. Le nombre d’extrémistes libérés est passé à 4900. Cependant, le gouvernement a refusé de libérer des centaines de combattants de la liste des revendications des talibans, qu’il juge trop dangereux.

Le contexte en est un accord sur un échange de prisonniers en vue des pourparlers de paix entre les talibans et le gouvernement. Kaboul devrait libérer 5 000 Taliban des prisons et les insurgés devraient libérer 1 000 membres des forces de sécurité afghanes.

Les États-Unis et les Taliban ont signé l’accord de Doha en février. L’objectif est de réglementer le retrait des troupes américaines d’Afghanistan après près de deux décennies de guerre. En échange, les talibans réduiraient la violence en Afghanistan et fourniraient des garanties qu’ils lutteront contre le réseau terroriste d’al-Qaïda et la milice djihadiste État islamique (EI). Pour cela, il devrait y avoir un accord de paix entre le gouvernement et les talibans. Les tentatives de lancement de l’accord ont jusqu’à présent échoué.