Seulement bling-bling et peau nue: quand Rita Ora s’ennuie

Les concerts et les apparitions en festival ne sont actuellement pas non plus une option pour Rita Ora. La chanteuse fait donc une vertu de nécessité et fait balancer son âme à Formentera. Mais les bains de soleil peuvent aussi devenir ennuyeux à un moment donné. Quelle est la meilleure façon de le faire? Eh bien, déshabille-toi.

Votre maison est Londres. Malgré la crise de Corona, Rita Ora a osé partir en vacances à l’étranger. Et donc cela dépend actuellement de l’île baléare de Formentera.

Nous le savons grâce à divers clichés de paparazzi du chanteur qui ont circulé au Royaume-Uni ces derniers jours. Les enregistrements ont également montré qu’Ora n’est pas seule à profiter du temps sous le soleil espagnol. Par exemple, elle a été photographiée lors d’une excursion en bateau avec son nouvel ami, le réalisateur vidéo Romain Gavras.

Bain de soleil et coups de soleil

Mais la pop star lui-même documente son séjour en Méditerranée sur sa propre page Instagram. La semaine dernière, Ora a posté plusieurs photos d’elle en bikini ultra moulant. «Si elle pense qu’elle est mignonne, mais que son nez est brûlé», a-t-elle écrit après avoir apparemment eu un coup de soleil.

Maintenant, Ora a ajouté plus de photos de ses vacances. Et ils attirent vraiment plus de 16 millions d’abonnés Instagram. Après tout, le joueur de 29 ans est maintenant complètement nu sur eux. Seuls beaucoup de bijoux, ses ongles minutieusement peints et ses tatouages ​​distraient de sa beauté naturelle. Et oui, bien sûr, ses mains cachent également la vue libre de sa poitrine.

“Série de bains de soleil. Commençons maintenant … Qui s’ennuie à bronzer?”, Écrit Ora dans son commentaire sur la série de photos. De nombreux utilisateurs répondent qu’ils ressentent la même chose. Mais est-ce pour cela qu’ils se déshabillent immédiatement? Pourquoi ne pas lire un livre, faire une promenade ou construire un château de sable à la place? Cette question reste sans réponse.