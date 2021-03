Seulement 51 ans. Décès de la «Reine du Nürburgring»

Sabine Schmitz, pilote automobile et ancienne co-animatrice du programme TopGear, dont le nom est également inscrit dans l’histoire comme la «reine du Nürburgring», est décédée ce mardi, après plusieurs années de lutte contre le cancer.

Ancienne pilote automobile à succès, Sabine Schmitz a acquis une renommée mondiale avec son entrée dans le programme TopGear de la BBC en 2004, lorsqu’elle est apparue aux commandes d’une Jaguar S-Type Diesel sur le circuit du Nürburgring.

A l’époque et comparant ses chronos à ceux de l’animateur d’alors du programme Jeremy Clarkson, Sabine a même apprécié la performance de l’Anglais, déclarant que «je fais des chronos comme les vôtres, mais au volant d’une camionnette».

En fait, l’Allemand a fini par jouer dans d’autres épisodes de l’émission, essayant même d’améliorer le temps de Clarkson, précisément au volant d’une camionnette. Depuis 2016, Sabine Schmitz serait finalement invitée à faire partie du panel des présentateurs de la célèbre émission de la BBC.

En tant que pilote, l’Allemande a été la seule femme à remporter les 24 Heures du Nürburgring, puis deux fois – en 1996 et 1997. Les deux, au volant d’une BMW M3.

En plus et grâce, aussi, d’avoir grandi près de la piste, Schmitz a souvent rappelé son affinité avec la Nordschleife, ayant même réussi à conduire le « Ring Taxi », offrant aux clients une promenade passionnante sur la piste, à des vitesses vertigineuses.

Selon ses propres estimations, Sabine aura réalisé au moins 20 000 tours dans le «Green Hell».

Quant à la mort du pilote, à 51 ans, elle a été annoncée à travers un post sur les réseaux sociaux, publié par Frikadelli Racing, une équipe fondée par Schmitz et son mari Klaus Abbelen.

« Sabine Schmitz (14.5.1969 – 16.3.2021) est décédée hier (mardi) après un combat courageux contre le cancer », a écrit l’équipe. Ajoutant que Sabine «avait 51 ans. Klaus Abbelen, toute sa famille et ses amis sont profondément attristés par cette perte incommensurable. «

Cependant, les hommages ont commencé à émerger de tous les côtés, y compris le programme qui l’a rendue célèbre dans le monde entier. Profitant également de l’occasion pour lui annoncer que le prochain programme lui sera entièrement dédié.

«Sabine est un membre bien-aimé de la famille TopGear et de l’équipe de présentation depuis 2016», a commenté la productrice exécutive Clare Pizey, dans une interview à la BBC. Rappelant que, «après avoir participé à l’émission pour la première fois en 2004, tous ceux qui ont eu le plaisir de travailler avec elle sont désormais sous le choc de la nouvelle. Sabine rayonnait de positivité et affichait toujours son sourire effronté, peu importe la difficulté des choses – et elle était également une référence pour les femmes dans le monde du sport automobile. «

