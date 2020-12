Seulement 18 unités. Aston Martin lance une édition limitée DBX Bowmore

L’Aston Martin DBX aura une autre édition spéciale, limitée à seulement 18 unités, créée par Q by Aston Martin et inspirée de la tradition de la célèbre distillerie de whisky de malt écossais, Bowman. La livraison de chaque véhicule sera accompagnée d’une expérience Art of Living unique en Écosse.

Aston Martin a dévoilé une nouvelle édition exclusive du DBX, limitée à 18 unités et nommée Bowmore, qui vise à capturer l’essence des deux marques de luxe britanniques. Bowmore, rappelez-vous, est une célèbre distillerie de whisky de malt.

Ce DBX exclusif est une création de la division Q by Aston Martin et seules 18 unités Bowmore Edition seront livrées aux clients lors d’une expérience privée Art of Life sur l’île d’Islay, en Écosse.

«Aston Martin a fourni la base parfaite pour le plus haut niveau de configuration de Q by Aston Martin, déclare Marek Reichman, directeur de la marque britannique.

Applications du cuivre

«Aston Martin et Bowmore partagent la même vision de créer une beauté intemporelle et un héritage durable, fidèles à leur héritage, mais aussi en adoptant de nouvelles méthodes, cela se reflète dans l’édition DBX Bowmore».

« Les bandes de cuivre des alambics sont incrustées à côté des prises d’air et le motif Bowmore est appliqué à l’intérieur, permettant à Q by Aston Martin de créer une autre belle édition limitée d’Aston Martin », a ajouté Marek Reichman.

Les clients peuvent choisir deux couleurs de carrosserie. L’un d’eux est Bowmore Blue, disponible exclusivement par Q by Aston Martin. L’autre est Xenon Grey.

En ce qui concerne l’intérieur, les clients peuvent choisir entre l’environnement Obsidian Monotone ou Copper Tan Metallic / Obsidian Duotone. Les deux ont des revêtements à motif Bowmore, rappelant les origines de la société sur l’île d’Islay.

Créé par le célèbre moulin à laine d’Islay, fondé en 1883, le design subtil et sophistiqué incorpore des tons de cuivre et de bleu, inspirés du terrain et des lacs de l’île.

Cabane à motif Bowman

L’intérieur présente de nombreux détails de conception Q by Aston Martin tels que des porte-gobelets et des poignées de porte en cuivre poli, fabriqués à partir de cuivre recyclé de la distillerie Bowman d’origine.

L’incrustation noire brillante sur la console centrale incorpore des ornements de feuille de cuivre personnalisés, appliqués à la main.

Chaque voiture reçoit un ensemble d’accessoires exclusifs Q by Aston, y compris une couverture de pique-nique à motif Bowman et un sac de voyage en cuivre.

Lancé en 2019, DBX célèbre le langage de conception d’Aston Martin d’une nouvelle manière. Avec une architecture de carrosserie unique créée uniquement pour le DBX, le design et les proportions reflètent un style incomparable. Le SUV cinq places offre un monde de luxe et est équipé d’un moteur V8 biturbo de 4,0 litres de 550 chevaux.

Expérience unique en Écosse

Chacun des 18 propriétaires de DBX Bowmore sera invité à une expérience de style de vie exclusive en Écosse.

Les invités se rendront à Édimbourg, où ils recevront leur propre édition spéciale de DBX. Il s’ensuit un voyage de 270 km à travers l’Écosse, en passant par Loc Lomond, à travers le parc national des Trossachs, avant de monter à bord d’un ferry pour l’île d’Islay.

Les 18 unités de l’Aston Martin DBX Bowmore Edition sont déjà en vente et les véhicules devraient être livrés au premier trimestre 2021.

