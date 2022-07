Seul l’épisode de Fools And Horses a été interdit de diffusion à nouveau

Un comportement plus grossier est survenu pendant le dîner, lorsque Del Boy s’est laissé aller à quelques verres de trop et a commencé à faire des blagues aux dépens de Rodney.

Certains fans auraient peut-être aimé voir une nouvelle facette de Del Boy, mais en réfléchissant à l’épisode lors du documentaire de Channel 5 Secrets et scandales des seuls imbéciles et chevaux, Le rédacteur en chef Chris Wadsworth l’a décrit comme un épisode cruel et sombre et a rappelé comment Sullivan avait simplement commenté: « Ce n’est pas un bon épisode. »