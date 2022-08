Seul dans le noir, une réinvention de la légendaire franchise d’horreur a été révélée par THQ Nordic

La dernière édition a été révélée vendredi lors d’une conférence numérique, et les vidéos présentées sur cette page vous permettent d’assister au teaser officiel et au propre clip du jeu de VGC.

Au studio suédois Pieces Interactive de THQ, Alone in the Dark est actuellement en cours de production. Selon VGC, le jeu de rôle solo à la troisième personne est en création depuis quatre ans. Guy Davis a conçu les monstres du jeu et Mikael Hedberg (Amnesia, SOMA) a réalisé et écrit le scénario (Evolve, Pacific Rim).

La nouvelle version est « une lettre d’amour au classique », selon THQ, et vise à capturer « la combinaison traditionnelle de jeu d’horreur à la troisième personne » de « personnages étranges et engageants, une planète gazeuse et une action intense ».

Le premier Alone in the Dark était considéré comme un pionnier du sous-genre du thriller psychologique car il était sorti quatre ans avant le premier Resident Evil, et le créateur du jeu, Pieces Interactive, a déclaré qu’il était déterminé à recréer la sensation du premier.

La déclaration du site Web du jeu indique: « Parcourez les nombreuses zones, combattez des monstres, résolvez des énigmes et découvrez la terrible vérité sur le château de Derceto tout en jouant le rôle d’Edward Carnby ou d’Emily Hartwood. »

L’oncle d’Emily Hartwood a disparu en 1920 au cœur du Sud américain. Elle le cherche au manoir de Derceto, un hôpital psychiatrique où se cache quelque chose, avec l’aide du détective privé Edward Carnby.

Vous rencontrerez d’étranges résidents, des royaumes cauchemardesques, des monstres effrayants et une méchante conspiration. Vous courez le danger de voir vos convictions remises en question par l’aventure qui vous attend à l’intersection de la vérité, de l’émerveillement et de la folie. Que penserez-vous, en qui ferez-vous confiance et que ferez-vous ensuite ?

Selon les rapports, la nouvelle version comprendra deux personnalisations de personnages, et en fonction de celle que le joueur sélectionne ; l’intrigue se développera d’une manière unique.

Selon la déclaration, « vous pouvez voir l’histoire sous deux angles, et votre expérience changera radicalement ». Il existe différentes régions auxquelles seuls Edward ou Emily peuvent accéder, et les réactions de tous les PNJ à votre égard varieront, ce qui conduira à des scénarios entièrement différents.