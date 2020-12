«Seul à la maison»: où est le casting maintenant?

Seul à la maison première dans les salles en 1990. Et deux décennies plus tard, le film de Noël réconfortant et hilarant est connu dans le monde entier comme un classique emblématique. Les téléspectateurs de tous âges sont tombés amoureux de Kevin McCallister, 8 ans, de sa famille qui aime s’amuser et de deux cambrioleurs farfelus. Seul à la maison est aussi populaire aujourd’hui qu’elle l’était lors de ses débuts et fait désormais partie des traditions de vacances de nombreuses familles.

Bien que cela fasse longtemps que tous les acteurs du film n’ont pas partagé le grand écran ensemble, beaucoup ont encore des carrières actives. Voici un aperçu de ce que le casting de Seul à la maison fait aujourd’hui.

Joe Pesci

Joe Pesci a joué le cambrioleur grincheux Harry Lime. Grâce à son accent du New Jersey et à son apparence dure, cet acteur lauréat d’un Oscar était souvent choisi pour jouer un criminel endurci ou un mafieux effrayant.

Après avoir repris son rôle dans Home Alone 2: Perdu à New York, Pesci a joué dans une large gamme de superproductions, y compris Arme mortelle 4, Casino, et Gone Fishin ‘. Récemment, Pesci a été jeté dans un autre film de Martin Scorsese, L’Irlandais, dans lequel il joue à nouveau aux côtés de Robert De Niro.

Daniel Stern

Daniel Stern a joué le partenaire distrait de Harry dans le crime, Marv Merchants. La personnalité loufoque de Marv a rendu les téléspectateurs instantanément amoureux de son personnage. Marv a été le premier «méchant» pour lequel beaucoup d’enfants se sont retrouvés enracinés plutôt que contre.

Suite à ses rôles dans les deux premiers Seul à la maison films, Stern a raconté la série emblématique Les belles années, qui a pris fin en 1993. Il a également joué dans plusieurs comédies, y compris Bushwacked et City Slickers. Selon Deadline, Stern produit, réalise et joue dans la prochaine comédie romantique Tout est pêche.

John Heard

Dans Seul à la maison, Heard a joué Peter McCallister, le père généreux mais oublieux de Kevin McCallister. Il a continué à jouer dans un certain nombre de films. Heard a même décroché des rôles récurrents dans certaines des séries policières dramatiques les plus chaudes, notamment Les Sopranos et CSI: Miami.

En 2017, Heard est décédé subitement. Selon Mercury News, le coroner a officiellement attribué sa mort à une crise cardiaque après la découverte d’une «pharmacie de médicaments» dans son système.

Catherine O’Hara

Catherine O’Hara a joué le rôle de Kate McCallister, la matriarche aimante et sévère de la famille McCallister. Après avoir repris son rôle dans Home Alone 2: Perdu à New York, O’Hara a joué dans un large éventail de films acclamés par la critique, notamment Meilleur du spectacle, un vent puissant, et Survivre à Noël. Elle a également prêté sa voix à des personnages animés de Poulet petit, sur la haie, et La maison du monstre.

Aujourd’hui, O’Hara joue dans la série à succès Ruisseau Schitt, où elle joue Moira Rose depuis 2015.

Macaulay Culkin

La star de l’évasion Seul à la maison, Macaulay Culkin n’avait que 10 ans lorsqu’il est devenu une star instantanée après avoir décroché le rôle de Kevin McCallister. Son portrait d’un enfant courageux et espiègle qui défend sa maison contre quelques malheureux criminels a envoyé son étoile tirer à des hauteurs inimaginables.

En plus de jouer dans la suite de Seul à la maison, Culkin a également joué dans une série d’autres films populaires alors qu’il était encore enfant, y compris Ma fille, le casse-noisette, le bon fils, et Richie Rich. En 1994, alors qu’il n’avait que 14 ans, Culkin a décidé de faire une pause d’Hollywood pour vivre une vie plus normale.

Au début des années 2000, Culkin est retourné au showbiz et a décroché quelques petits rôles dans quelques films. Il a également reçu les éloges des fans lorsqu’il est apparu dans un épisode de 2003 de la série à succès Will et Grace. En 2016, Culkin a formé le groupe de comédie The Pizza Underground. Ce n’était pas très réussi, cependant, et a en fait été hué hors de la scène lors d’un spectacle. Et en 2020, il est apparu face à Kathy Bates dans la série à succès American Horror Story.

Aujourd’hui, Culkin est l’hôte du podcast populaire Oreilles de lapin. Il entretient également une relation amoureuse avec son collègue enfant acteur Brenda Song depuis 2017.