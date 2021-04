Seul à la maison Disney + Le redémarrage est presque terminé confirme Kenan Thompson

le Seul à la maison La franchise affiche une popularité durable depuis des décennies maintenant, apparaissant régulièrement sur les listes d’audience des films de Noël préférés. Un redémarrage de la série est en cours de développement depuis un certain temps. SNL l’acteur Kenan Thompson, qui apparaîtra dans le redémarrage de Home Alone, a récemment confirmé lors d’une interview que le film était sur le point de se terminer.

« Ce fut un long tournage. Il a commencé au Canada et a été fermé, puis est revenu à cause de la pandémie. Cela a été très irrégulier pour ce qui est d’essayer de le faire. Je pense qu’ils sont sur le point de se terminer. J’ai fait l’ADR pour ça récemment, donc c’est généralement l’une des dernières étapes. Donc, ça sort. «

Les films Home Alone ont commencé en 1990 avec la première et sans doute la plus populaire entrée de la série, mettant en vedette l’enfant star Macaulay Culkin, Joe Pesci et Daniel Stern, et réalisé par Chris Columbus. Le film a suivi l’histoire de Kevin, huit ans, lorsqu’il est laissé seul à la maison à Noël.

Deux voleurs stupides, pensant que la maison a été évacuée, complotent pour voler la maison de Kevin. Lorsque Kevin surprend leurs plans, il décide de déjouer l’intrigue, construisant une série de pièges élaborés tout autour de sa maison.

La simple prémisse du film, avec les cambrioleurs tombant dans un piège après l’autre, avec des résultats désastreux, a conduit à beaucoup de comédie physique, et la prémisse a été exploitée pour quatre autres suites, bien qu’avec des rendements décroissants au box-office.

Malgré l’échec de Seul à la maison Pour lancer une franchise, le film original est toujours salué comme une comédie classique, et il est compréhensible que Disney essaie d’exploiter la propriété pour une partie de cette douce nostalgie avec un redémarrage. Mais ce n’est pas un plan que Chris Columbus, qui a dirigé les années 1990 Seul à la maison, est à bord avec. Dans une interview l’année dernière, le cinéaste est allé jusqu’à dire qu’un redémarrage ne serait jamais en mesure de capturer la magie du film original.

« Non, personne ne m’a contacté à ce sujet, et c’est une perte de temps en ce qui me concerne. À quoi ça sert? Je crois fermement que vous ne refaites pas des films qui ont eu la longévité de Home Seul. Vous n’allez plus créer de foudre dans une bouteille. Cela n’arrivera tout simplement pas. Alors pourquoi le faire? C’est comme faire une version peinture par numéros d’un film d’animation Disney – une version en direct de cela . À quoi ça sert? C’est fait. Faites votre propre truc. Même si vous échouez lamentablement, au moins vous avez trouvé quelque chose d’original. «

Dan Mazer est sur le point de diriger le Seul à la maison redémarrer pour Disney +, avec Day et Streeter Seidel écrivant le script. Le casting comprend Archie Yates, Rob Delaney, Ellie Kemper, Ally Maki, Pete Holmes, Kenan Thompson, Chris Parnell, Timothy Simons, Andy Daly et Mikey Day. Aucune date de sortie n’a encore été annoncée pour le prochain film.

