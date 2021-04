Seth Rogen travaille sur une comédie d’action inspirée par Jackie Chan et Buster Keaton

Au cours des années, Seth Rogen a établi une présence dominante dans le monde des comédies paresseuses. Mais le travail de l’acteur dans le genre action a été moins bien accueilli, avec le projet le plus connu, Le frelon Vert, étant considéré comme un échec critique et commercial. Dans une récente interview, Rogen a révélé qu’il travaillait sur un nouveau film d’action depuis cinq ans, « fortement inspiré par Buster Keaton et Jackie Chan ».

Selon l’acteur et producteur vedette, le film, intitulé S’échapper, s’appuiera presque entièrement sur la comédie physique au lieu des dialogues pour l’humour. Il a ceci à dire à ce sujet dans une interview récente.

« Dans Pineapple Express, les scènes dont les gens se souviennent sont les combats, le pied à travers le pare-brise et, comme, avec Voisins, vous pensez aux airbags »- des moments, c’est-à-dire de comédie physique démesurée. Nous nous sommes dit: « Pourquoi sont-ils simplement des éléments de soutien? Pourquoi est-ce que ces choses, au milieu d’une mer de blagues bavardes, apparaissent de temps en temps? Pourquoi ne pas faire un tas de ces blagues et ne pas se fier à l’humour verbal? «

Quand les gens pensent aux comédies d’action aujourd’hui, ils pourraient penser à Thor: Ragnarok ou alors L’homme fourmi. Mais des stars comme Jackie Chan et Buster Keaton font un travail remarquable dans le genre depuis des décennies. C’est vers ces icônes de la comédie physique que Rogen s’est tourné vers l’inspiration.

L’histoire que Rogen a inventée repose si complètement sur des actions plutôt que sur des mots qu’au lieu de développer le projet à partir d’un script, Rogen a créé un storyboard de style flipbook pour le récit, expliquant que: « Nous devons savoir si ces blagues fonctionnent, et si le moment est bien choisi. Et vous ne pouvez pas faire une lecture de table et voir si les gens rient ou non, parce que ce serait moi qui dirait, comme: ‘Il jette la chose, elle rebondit sur la porte, elle le frappe dans le visage.’ Nous devons pouvoir le voir! «

Les films sur lesquels Rogen a travaillé auparavant peuvent difficilement être qualifiés d’ambitieux, mais l’acteur a un grand respect pour les cinéastes qui vont au-delà de leur métier. Citant l’exemple de Paul Thomas Anderson, Rogen a également parlé d’Alfonso Cuarón, qui est apparu virtuellement en tant qu’invité d’un club de cinéma numérique que Rogen a accueilli pour ses employés dans sa société de production Point Gray.

« [Cuarón] parlé de faire [‘Y Tu Mama Tambien’] après avoir fait de grands films en studio. Et il a déclaré: « Avec celui-ci, nous voulions faire le film que nous aurions fait avant même d’aller à l’école de cinéma, comme si nous ne savions rien. Toute idée que nous avions, nous la ferions, même si cela semblait fou ou stupide ou prétentieux ou autre. Nous ne penserions pas à, Oh, c’est fait, ou les gens vont détester ça, ou c’est trop bizarre. C’était tellement cool de l’entendre parler de ça. Parce que – parlant d’expérimentation – il avait été enfermé dans ce truc où il faisait de gros films coûteux très tôt dans sa carrière, puis il est revenu en quelque sorte et a dit: Non, c’est ce que je veux faire: Réinitialiser ce que Je suis connu pour et je prends des balançoires insensées. «

Espérons que la détermination de Rogen à prendre un grand élan avec « S’échapper« se traduira par le genre d’or cinématographique que Buster Keaton et Jackie Chan ont produit à leur apogée. Cette nouvelle provient d’une histoire sur nytimes.com.

Sujets: Escape