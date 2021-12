Seth Rogen s’est défoncé accidentellement pour l’émission spéciale d’Adele

Lorsque Seth Rogen a reçu une invitation au concert d’Adele, il n’avait aucune idée qu’il était en train d’être filmé ou, plus important encore, qu’il serait assis au premier rang.

L’acteur de 39 ans pensait qu’il ne s’agissait que d’un « petit concert d’Adèle » et ne savait pas qu’il s’agirait d’une émission télévisée majeure.

Par conséquent, qui peut blâmer le Super mal acteur pour avoir fumé un peu trop d’herbe au préalable ?

S’adressant à Jimmy Fallon lorsqu’il est apparu sur L’émission de ce soir avec Jimmy Fallon, Rogen a expliqué comment la nuit s’est déroulée.

Apparaissant virtuellement, il a déclaré à l’animateur: « J’étais là, j’étais au premier rang du concert d’Adèle. Et c’est aussi surprenant pour moi que n’importe qui parce que je ne savais pas que j’assistais à l’enregistrement d’un spécial télévisé d’Adèle.

« J’ai reçu une invitation, elle disait ‘Veux-tu aller à un petit concert d’Adèle ?’ c’est ce que je me souviens avoir absorbé. »

Il a demandé à sa femme, Lauren Miller, si elle voulait y assister et le couple est parti pour le « petit » concert qui se tenait à Griffith Park – qui couvre 4 310 acres (un terrain de football couvre environ deux acres si vous comptez les morceaux à Les cotés).

Après avoir laissé tomber la bombe des dernières nouvelles de la décennie – que Seth Rogen fume de l’herbe – il a ajouté: « Nous avons fumé une tonne d’herbe. Nous nous sommes dit » nous allons simplement aller profiter de ce charmant concert d’Adele « .

« Nous nous arrêtons et nous voyons des grues, des grues de caméra, il y a des drones qui volent, il y a toute une équipe là-bas, et je me dis ‘Oh non, nous sommes au tournage d’un spécial télévisé, je pense. émission de télévision’. Et je me dis ‘Ce n’est peut-être pas une si grosse spéciale télévisée’, et la première personne que je vois est Oprah Winfrey. «

Seth et Lauren ont décidé qu’ils « se glisseraient dans l’arrière-plan » de l’émission télévisée et, espérons-le, personne ne les verrait ou au moins ne remarquerait qu’ils étaient défoncés.

Quoi qu’il en soit, il a poursuivi en disant: « Nous montons au bureau et ils nous donnent nos billets et nos numéros de siège sont littéralement 1A et 1B. Et je me dis » oh non, ça a l’air proche « .

« Nous allons à 1A et 1B et nous sommes au premier rang. Nous sommes au premier rang au centre. Nous sommes aussi proches que possible. Je m’assieds, il y a comme une caméra littéralement pointée sur mon visage. »

Rogen a ensuite demandé à Adele ‘pourquoi as-tu fait ça ?’, ajoutant: « Tout le temps, je me dis ‘il y a tellement de gens plus célèbres que moi ici qui devraient être assis là où je suis assis’.

« Et je pouvais juste les sentir être insultés parce que j’avais une si bonne place. J’étais devant Drake. Il n’y a aucun monde où je devrais être devant Drake. »