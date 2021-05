Seth Rogen semble méconnaissable alors qu’il se rase la barbe pour un nouveau rôle

Royal Catering Kit machine barbe à papa avec chariot et bâtonnets lumineux - 52 cm - 1 200 W - Turquoise RCZK-1200-BG SET2

Kit machine barbe à papa avec chariot et bâtonnets lumineux - 52 cm - 1 200 W - Turquoise Ce kit proposé par Royal Catering, votre fournisseur spécialisé en matériel de restauration, comprend tout ce qu’il faut pour produire et vendre de la barbe à papa. Il se compose de la machine à barbe à papa RCZK-1200-BG, d’un chariot et de 100 bâtonnets lumineux faits de plastique sans BPA. Cet ensemble de produits professionnels est idéal pour le commerce ambulant et les déplacements entre différents points de vente. Complétez votre matériel forain et faites briller les yeux de vos clients avec des barbes à papa illuminées ! Allure attrayante - boîtier turquoise, voltmètre, autocollants décoratifs et roues à rayons Thermostat et vitesse de rotation à commande indépendante Machine facile à déplacer et flexible grâce au chariot fourni 100 bâtonnets LED sans BPA avec 7 modes d’éclairage, piles incluses Cuillère à mesurer comprise pour permettre un dosage précis