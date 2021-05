Seth Rogen «  regrette beaucoup  » d’avoir fait une «  terrible  » blague en direct samedi soir à propos de James Franco

La Case de Cousin Paul Plafonnier 3 globes S blanc

On attache beaucoup d'importance sa déco, et le luminaire fait partie des élément pour lesquels on doit avoir un coup de coeur durable. Avec ce luminaire plafonnier 3 globes au design intemporel, créez chez vous un espace hors du temps, et composez une ambiance lumineuse sur-mesure dont vous ne vous lasserez pas... Ce luminaire design a tout du plafonnier idéal. Ses 3 abat-jour globe diffusent une lumire douce et agréable, capable de constituer une source d'éclairage principal. Ce plafonnier peut aussi venir s'installer dans un coin douillet pour apporter une touche lumineuse, et s'accompagner de jolies guirlandes sobres ou trs colorées, sans risquer la faute de got... vous de le décliner selon la personnalité de votre intérieur. Pour ne rien gcher, ce luminaire est confectionné avec le plus grand soin. Ses globes de fil tissé main l'aspect brut, ses cbles électriques habillés de fil et son large plafonnier en acier mat en font un plafonnier aux finitions haut de gamme. En l'équipant d'ampoules LED (non fournies), vous tes certain d'avoir une consommation électrique plus que raisonnable, mme si vous oubliez de l'éteindre ! l'intérieur du coffret, il y tout le nécessaire pour que vous puissiez assembler votre luminaire vous-mme : - 3 globes abat-jour taille S en fil tissé main ( 31 cm)