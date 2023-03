Seth Rogen parle de la réalisation du film Super Mario Bros.

Film universel très attendu Le film Super Mario Bros. devrait sortir en salles la semaine prochaine. Le film met en vedette Chris Pratt, Charlie Day, Seth Rogen, Anya Taylor-Joy, Jack Black et bien d’autres. Pour promouvoir le film, Seth Rogen s’est assis avec Collider pour discuter de la réalisation du film.

L’acteur a révélé qu’on ne lui avait pas donné de scénario pour Le film Super Mario Bros.. Il a également partagé qu’il est assez normal que les films d’animation ne donnent pas de scripts et comme ce n’est pas le premier rodéo de Rogen à faire un film d’animation, il l’a bien géré. En tant que comédien, Rogen a probablement maîtrisé l’improvisation. Bien que ce soit quelque chose qui peut être facilement réalisé dans les films, les choses peuvent être différentes dans les films d’animation. Il expliqua,

« Avec les films d’animation, honnêtement, on vous donne rarement un scénario complet pour une raison quelconque. Je ne sais pas pourquoi car il y en a toujours un. Ils ne le donnent tout simplement pas aux acteurs. Et je les ai faites, et elles se disent : « Est-ce qu’on devrait donner le scénario aux acteurs ? » Et je suis comme, « Ouais. » Ils disent : « On ne fait pas ça d’habitude. » Je suis comme, « Donne-leur juste! »

Rogen a ajouté qu’il avait simplement basé ses lignes sur la description de Donkey Kong et qu’il était parti de là. Il ajouta,

Une chose que la franchise n’a jamais manqué de montrer est l’amitié profondément enracinée de Luigi et Mario. Luigi a toujours été là pour Mario pour soutenir ses rêves. Lorsqu’on a demandé à Rogen s’il y avait quelqu’un qui avait toujours été là pour lui dans l’industrie, l’acteur n’a pas hésité et a répondu :

« J’ai de la chance parce que j’ai un partenaire. Il s’appelle Evan Goldberg. Nous travaillons ensemble depuis l’âge de douze ans, depuis la sortie de ce premier film. Et avoir un partenaire, honnêtement, est inestimable pour moi. On se fait ça tous les deux. Et quand l’un pense qu’une idée n’est pas géniale, l’autre aide souvent à la concrétiser. Et parfois, nous pensons tous les deux qu’une idée est mauvaise, et nous avons raison. Mais je pense que le simple fait d’avoir quelqu’un sur qui rebondir et d’être vraiment là avec vous tout au long du chemin, pour moi, a été très précieux. Et j’ai vu beaucoup d’écrivains qui n’ont pas de partenaires et à quel point c’est plus difficile, honnêtement, et à quel point ce type de système de support intégré est utile.