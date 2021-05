Seth Rogen n’a pas l’intention de travailler à nouveau avec James Franco

L’une des paires de comédies les plus reconnaissables aujourd’hui pourrait ne pas partager à nouveau les crédits d’écran, car Seth Rogen a indiqué qu’il n’avait actuellement pas l’intention de travailler à nouveau avec James Franco, qui est en pleine forme.

En 2018, cinq femmes ont directement accusé Franco d ‘ »inconduite sexuelle », allégations qui ont été catégoriquement démenties par l’acteur, qui a déposé plainte en février 2021 contre deux de ces femmes, qui étaient d’anciennes élèves du « Studio 4’ ‘, école de théâtre qui est maintenant hors d’action.

Le duo composé de Rogen et Franco faisait partie de divers projets tels que « The Interview », « Pineapple Express », « This Is the End » ou « The Disaster Artist », ce dernier ayant été créé en 2017 et étant le dernier dans lequel les deux ont travaillé ensemble. Lors d’une récente interview, Rogen a discuté de la nature de sa relation avec Franco.

Rogen a parlé au Sunday Times des accusations de l’actrice Charlyne Yi, qui assure qu’il a servi de « couverture pour le comportement de Franco quand elle a voulu quitter la production de » The Disaster Artist « parce qu’elle ne se sentait pas en sécurité de travailler là-bas, décision qui les producteurs ont essayé de le persuader en lui offrant un plus grand rôle à l’écran.

«Ce que je peux dire, c’est que je méprise les abus et le harcèlement et que je ne couvrirais ni ne permettrais jamais les actions de quelqu’un qui le fait, ou que je mettrais sciemment quelqu’un dans une situation où ils sont autour de quelqu’un comme ça», a déclaré Rogen dans son interview.

«Cependant, si je repense à la blague que j’ai faite sur Saturday Night Live en 2014, je regrette vraiment cette blague. C’était une blague terrible. Et je regarde aussi cette interview en 2018 où je dis que je vais continuer à travailler avec James, et la vérité est que je ne le ferai pas et je n’ai pas l’intention de le faire maintenant », a déclaré Rogen.

Rogen aurait fait une blague sur Franco ayant une relation avec une étudiante britannique de 17 ans, lui demandant plus tard son numéro de téléphone. À la fin de l’entretien, lorsqu’on lui a demandé si sa relation professionnelle avec l’acteur était une coïncidence, Rogen a assuré que ce n’était pas le cas.

Rogen a également assuré que les accusations contre Franco avaient affecté l’amitié entre les deux: «Je ne sais pas si je peux définir notre relation personnelle en ce moment au cours de cette interview. Je peux dire que cela a changé beaucoup de choses dans notre relation et notre dynamique », a-t-il conclu.