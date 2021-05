Seth Rogen n’a «  pas l’intention  » de travailler à nouveau avec James Franco après des allégations d’inconduite sexuelle

Royal Catering Table à pizza réfrigérée avec vitrine réfrigérée - 702 L - Surface de travail en granit - 2 portes RCKT-202/80-9

Table à pizza réfrigérée avec vitrine réfrigérée - 702 L - Surface de travail en granit - 2 portesAvec la table à pizza réfrigérée RCKT-202/80-9, Royal Catering vous offre un appareil de réfrigération d’excellente qualité pour votre équipement de restauration! Grâce à son volume de 702 litres, vous pouvez y stocker de grandes quantités d’aliments. Cette table réfrigérée combine le stockage d’aliments dans une vitrine réfrigérée, avec une surface de travail pratique et deux compartiments de réfrigération. Dans un total de neuf récipients GN 1/3 (non inclus dans la livraison), vous pouvez stocker vos aliments. Les récipients sont protégés de l'avant et du haut contre les impuretés, par structure vitrée. La table réfrigérée trouve Volume de 702 litres: peut contenir de grandes quantités d'aliments Réfrigérant R600a: efficacité énergétique élevée, respectueux de l'environnement Thermostat digital précis - plage de température optimale de 2 ~ 10 ° C Compresseur Secop moderne: économe en énergie et fiable 2 compartiments de réfrigération différents et 7 tiroirs pour le stockage de différents types d’aliments